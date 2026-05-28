Gobernador de Nayarit concluye su mandato en 2027 y se definen candidaturas para su sucesión

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero culminará su mandato en 2027. Morena definirá su candidatura para la sucesión en junio de 2026. Encuestas anticipan una elección competitiva. En el plano legislativo, se rechazó una propuesta para ampliar el periodo de magistrados del TEPJF y se informó sobre la participación de un suplente en sesiones del Congreso.

El gobernador de Nayarit , Miguel Ángel Navarro Quintero , finalizará su periodo constitucional en 2027 después de haber asumido el cargo en 2021 tras ganar la elección estatal con el respaldo de Morena .

Su trayectoria previa incluye cargos como diputado federal, senador de la República y actividades académicas en medicina y enfermería en la Universidad Autónoma de Nayarit. Durante su gestión se han implementado acciones en seguridad pública, desarrollo regional y coordinación con autoridades federales y municipales. De cara a la próxima elección, Morena ya programó para junio de 2026 la definición interna de su candidatura, mientras que diversas encuestas anticipan un escenario competitivo.

En el ámbito legislativo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna presentó una reserva para que magistrados del TEPJF permanezcan hasta 2034, medida que fue rechazada por la bancada morenista. Paralelamente, la presidenta del país defendió la soberanía frente a las acusaciones contra el gobernador con licencia.

Por otro lado, el legislador informó que su suplente, Óscar López Campos, asistirá a las sesiones del 28 y 29 de mayo mientras él se ausenta de la actividad parlamentaria. Estos hechos reflejan el ambiente político previo a la renovación gubernamental en Nayarit y los ajustes en la representación legislativa





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