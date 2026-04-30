Gobernador de Sinaloa Rechaza Acusaciones de EE.UU. y Enfrenta Investigaciones por Negocios de sus Hijos

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, desestima las acusaciones de la fiscalía estadounidense como carentes de pruebas, mientras enfrenta investigaciones sobre posibles conflictos de interés y enriquecimiento ilícito de sus hijos a través de contratos públicos.

El gobernador de Sinaloa , Rubén Rocha Moya , ha respondido con firmeza a las acusaciones vertidas por la fiscalía estadounidense, calificándolas de mera especulación sin fundamento probatorio.

En declaraciones recientes, Rocha Moya afirmó haber revisado exhaustivamente la información presentada por las autoridades de Estados Unidos y haber llegado a la misma conclusión que la Fiscalía General de la República (FGR): las acusaciones carecen de pruebas concretas y se basan únicamente en elementos de ficción o literatura. El gobernador enfatizó que, si bien respeta profundamente al gobierno estadounidense y su derecho a actuar según sus propios criterios, el gobierno mexicano actuará en defensa de sus intereses y de la legalidad.

Reiteró su reconocimiento hacia Estados Unidos como vecino y socio, pero subrayó la importancia de basar cualquier acción legal en pruebas sólidas y verificables. Además, Rocha Moya aseguró contar con el respaldo de la presidenta Sheinbaum en este asunto, lo que refuerza la postura del gobierno federal de no ceder ante presiones infundadas.

La solicitud de extradición de diez funcionarios mexicanos, incluido el propio gobernador, por parte de las autoridades estadounidenses, ha generado una tensión diplomática que se intenta gestionar con cautela y respeto mutuo. El gobierno federal ha dejado claro que no procederá con la prisión preventiva de los funcionarios solicitados hasta que la FGR haya evaluado minuciosamente las pruebas presentadas por la fiscalía estadounidense.

Esta medida busca garantizar el debido proceso y evitar cualquier acción precipitada que pueda vulnerar los derechos de los acusados. La insistencia en la necesidad de pruebas contundentes refleja la determinación del gobierno mexicano de defender la soberanía nacional y de no permitir injerencias externas en asuntos internos.

Paralelamente a las acusaciones directas contra el gobernador Rocha Moya, han surgido investigaciones periodísticas que señalan a sus hijos – Eneyda, Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha Ruiz – como beneficiarios de una red de empresas y contratos públicos que habrían amasado cientos de millones de pesos. Según informes de medios como Emeequis y Xpectro FM, los hijos del gobernador estarían involucrados en la administración de al menos ocho empresas, incluyendo Grupo Rofcar, A&R Inyecta Soluciones, Construcciones Suaqui, A&R Soluciones Estadísticas, Stare It Services y Chocosa Ranch.

Lo más preocupante de estas revelaciones es que algunos de los socios de estas empresas también ocupan cargos administrativos en dependencias gubernamentales clave, como el SAT de Sinaloa, el Servicio de Salud, la Secretaría de Finanzas y la Comisión de Vivienda, lo que podría indicar un posible conflicto de intereses y un uso indebido de la función pública. Un caso particularmente llamativo es el de Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del DIF Sinaloa, quien adjudicó un contrato de 356 millones de pesos a la empresa Mercadeo Getrevano S.A. de C.V. para la compra y distribución de 500 mil despensas.

La empresa, según Ríodoce, fue inscrita en el padrón de proveedores el mismo día en que se lanzó la licitación pública y contaba con apenas dos trabajadores cotizados en el IMSS, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad real para cumplir con el contrato. Estas investigaciones periodísticas han generado un intenso debate público y han puesto en tela de juicio la integridad de la administración estatal de Sinaloa.

La historia de los negocios de los hijos de Rocha Moya se remonta al año 2009, cuando Rubén y Ricardo Rocha Ruiz fundaron Constructora Chocosa S.A. de C.V. mientras su padre era jefe de asesores del entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla. A los ocho meses de su fundación, la empresa recibió su primer contrato de obra pública de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Sinaloa, lo que sugiere una posible influencia del padre en la adjudicación del contrato.

Investigaciones posteriores, como la realizada por Xpectro FM en octubre de 2025, revelaron que la empresa constructora canceló facturas previamente pagadas de forma sistemática, una práctica que se considera una evasión fiscal de unos 87 millones de pesos. A pesar de las numerosas acusaciones y evidencias presentadas por los medios de comunicación, ninguno de los hijos de Rocha Moya ha emitido una declaración pública para defenderse o aclarar su participación en los negocios y administraciones investigados.

Este silencio ha alimentado aún más las especulaciones y ha generado una creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas por parte de la sociedad civil. La situación actual plantea serias interrogantes sobre la legalidad de los contratos públicos adjudicados a las empresas vinculadas a los hijos del gobernador y sobre la posible existencia de corrupción en la administración estatal de Sinaloa.

La FGR deberá investigar a fondo estas acusaciones y determinar si existen elementos suficientes para iniciar una acción penal contra los responsables





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