Gobernador de Sinaloa y Altos Funcionarios Acusados de Colaborar con el Cártel de Sinaloa

Un expediente federal en Nueva York acusa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios de alto nivel de conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas a Estados Unidos, incluyendo presuntos actos de corrupción y violencia durante las elecciones de 2021.

Un expediente federal presentado en Nueva York ha revelado una presunta conspiración que involucra al gobernador de Sinaloa , Rubén Rocha Moya , y a altos funcionarios estatales y municipales, acusándolos de colaborar directamente con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La acusación, detallada en documentos judiciales ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, señala a Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez, y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, como figuras clave en una red que facilitó la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, presuntamente en beneficio de la facción de Los Chapitos. El expediente también identifica a otros funcionarios de alto rango, incluyendo al exsecretario de Administración, Enrique Díaz Vega; al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; a exmandos de la Policía de Investigación como Marco Antonio Almanza Áviles y Alberto Jorge Contreras Núñez; al exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; y a José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado.

A nivel municipal, el comandante Juan Valenzuela Millán, conocido como Juanito, es señalado por su participación operativa en apoyo al cártel y su presunta implicación en un homicidio de alto impacto. Las autoridades estadounidenses alegan que estos individuos no solo facilitaron el tráfico de drogas, sino que también brindaron protección institucional al Cártel de Sinaloa, especialmente a Los Chapitos, a través de filtraciones de operativos policiales, la liberación de detenidos y el uso de recursos de las corporaciones policiacas para proteger cargamentos ilícitos.

La investigación apunta a una conexión directa entre la presunta conspiración y las elecciones de 2021 en Sinaloa. Según la acusación, Los Chapitos brindaron apoyo financiero y logístico a la campaña de Rubén Rocha Moya, incluyendo la orden de robar boletas electorales, intimidar a votantes y secuestrar a candidatos de la oposición.

Tras su victoria electoral, Rocha Moya habría cumplido con los compromisos adquiridos, permitiendo que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad y colocando a funcionarios leales a la organización criminal en puestos clave dentro del gobierno estatal y municipal. La evidencia presentada por la fiscalía incluye registros detallados de pagos periódicos que, según se afirma, demuestran la distribución de sobornos entre autoridades estatales y municipales para mantener la red de protección.

Los pagos más significativos se dirigieron a mandos de la Policía de Investigación, alcanzando hasta 300 mil pesos mensuales, seguidos de entregas de 200 mil pesos a funcionarios vinculados con áreas de procuración de justicia y depósitos de hasta 100 mil pesos para jefes operativos encargados de facilitar acciones en el terreno. A nivel municipal, se identificaron pagos de 30 mil pesos destinados a autoridades locales, con especial atención a Juan Valenzuela Millán, quien presuntamente recibió fondos para él, sus comandantes y más de 40 elementos de la corporación a cambio de permitir el acceso del grupo criminal y el uso de recursos oficiales en apoyo a sus operaciones.

La acusación describe acciones concretas realizadas por las autoridades para favorecer al Cártel de Sinaloa, incluyendo la orden de liberar a individuos detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico, la obstrucción de órdenes de aprehensión y la advertencia anticipada sobre operativos contra laboratorios y rutas de transporte de drogas. En algunos casos, agentes estatales recibieron instrucciones de evitar la presencia en casillas electorales a pesar de reportes de irregularidades durante la jornada de votación.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) ha advertido que la red no solo funcionó como una estructura de protección institucional, sino que también llevó a cabo actos directos de violencia para salvaguardar las operaciones del cártel. El expediente judicial detalla que algunos de los implicados utilizaron las corporaciones policiales para localizar, detener y entregar a personas sospechosas de colaborar con las autoridades estadounidenses.

La DEA señala específicamente a Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, como el presunto responsable del secuestro y asesinato de un informante confidencial de la administración, identificado como “CS”, quien fue señalado por Los Chapitos como colaborador de las autoridades estadounidenses y ordenado para ser “levantado”. Se alega que Valenzuela Millán participó en el secuestro de la víctima y de un familiar menor de edad, quienes fueron entregados a operadores del cártel, torturados y asesinados como represalia por la supuesta filtración de información a las autoridades del país vecino





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