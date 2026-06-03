Gobernador de Tamaulipas niega vínculos con crimen organizado y condena linchamiento mediático

El gobernador de Tamaulipas desmintió absolutamente las acusaciones publicadas por Los Ángeles Times que lo relacionan con actividades ilícitas, afirmando que no hay investigación alguna en su contra, y pidió a los medios actuar con responsabilidad. Además, se informan casos relevantes de violencia y justicia en otros estados: sentencia por trata en Oaxaca y nueva jornada sangrienta en Sinaloa.

El gobernador de Tamaulipas rechazó categóricamente cualquier insinuación que pretenda vincularlo con actividades ilícitas o con organizaciones criminales, subrayando que no existe investigación, procedimiento o notificación oficial, ni en México ni en los Estados Unidos, que respalde tales versiones.

En relación con la información publicada por el diario Los Ángeles Times, el mandatario estatal advirtió que dicho medio pretende presentar como hechos meras especulaciones. El gobernador hizo un llamado respetuoso pero firme a los medios de comunicación para que ejerzan su labor con responsabilidad, rigor y apego a los hechos, evitando la difusión de versiones basadas en fuentes no verificadas.

Reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el trabajo en favor del pueblo de Tamaulipas, destacando que su administración continuará enfocada en el desarrollo y la seguridad de la entidad. Por otro lado, en Oaxaca, una mujer fue sentenciada a 22 años de prisión por prostituir a su hija desde los 12 años, en un caso juzgado por el delito de trata de personas.

En Sinaloa, en un lapso de 12 horas, nueve personas fueron asesinadas a balazos y tres resultaron heridas, mientras que en hechos relacionados con la violencia, apareció un quinto cuerpo junto a un cadáver, conocido como el 'quinto cerdito de peluche', como parte de los macabros hallazgos que han generado alarma en la región





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