Gobernadora Bonilla y Imelda Castro facitan nuevos comentarios sobre proceso de Rubén Rocha y autoridades judiciales en Estados Unidos

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado a las cuentas del ex mandatario Rubén Rocha Moya, mientras que Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas de Sinaloa, se encuentra en detención arbitraria en territorio estadounidense.

El gobierno federal debe informar sobre la situación jurídica de los ex funcionarios implicados en narcotráfico y otros ilícitos acusados por Estados Unidos que se encuentran en ese país, afirmó la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, quien indicó que no ha recibido alguna notificación oficial acerca de esos ex servidores públicos.

Sostuvo además que el ex secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, ocupó el cargo entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024 por instrucciones de la Secretaría de la Defensa, no por decisión del hoy gobernador con licencia Rubén Rocha. Rechazó que la situación jurídica de los señalados por un juez de distrito estadunidense sea un riesgo para la inestabilidad de Sinaloa, y expuso que no eso afecta a las actividades cotidianas en la entidad.

Por su parte Imelda Castro, senadora de Morena, sostuvo que dichos ex funcionarios deben enfrentar cualquier proceso legal en México. Dijo que ellos deben ser juzgados en México, independientemente de que los acuse Estados Unidos; en este país tenemos instituciones, leyes y autoridade





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