Gobernadora de Chihuahua confirmará asistencia a reunión en el Senado sobre presencia de agentes de la CIA en operativos antinarcóticos

La gobernadora María Eugenia Campos asistirá a una reunión en el Senado para explicar la presencia de agentes de la CIA en operativos antinarcóticos en Chihuahua. Senadores advierten posibles violaciones constitucionales y consecuencias legales.

Ciudad de México. - Senado res de la República confirmaron que la gobernadora de Chihuahua , María Eugenia Campos, asistirá este martes a una reunión con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

La mandataria estatal deberá aclarar la presencia en territorio mexicano de agentes presuntamente vinculados a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y su posible participación en operativos antinarcóticos en Chihuahua. El senador Óscar Cantón Zetina, miembro de Morena, informó que Campos se comunicó telefónicamente con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, para confirmar su asistencia.

'Sí vienen la gobernadora y el fiscal, ya confirmaron por vía telefónica, no por escrito, pero esto no es relevante, ya que directamente confirmaron y estamos en espera de la reunión de trabajo', señaló. Cantón Zetina calificó la reunión como 'histórica' y expresó que el Senado busca esclarecer el papel de los agentes estadounidenses en dichos operativos o en actividades del gobierno estatal.

Según la información disponible, estas acciones se habrían llevado a cabo sin el conocimiento de las autoridades federales, por lo que se solicitó la versión de la gobernadora y del fiscal. El legislador advirtió que la intervención de agentes extranjeros en operativos dentro de México podría constituir una grave violación a la Constitución, a la Ley de Seguridad Pública y al Código Penal Federal.

Además, mencionó que el caso podría derivar en consecuencias como la destitución de la gobernadora y del fiscal, así como en cargos penales, aunque esto dependerá de la información que ambos funcionarios presenten ante el Senado. Cantón Zetina también reveló que la Fiscalía General de la República ya inició investigaciones para determinar qué ocurrió y qué delitos o faltas podrían configurarse, sin descartar que el Senado solicite a la Cámara de Diputados un juicio político.

La reunión se perfila como un momento crucial para esclarecer la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad en México, un tema que ha generado preocupación y debate en el ámbito político y jurídico. La gobernadora Campos y el fiscal estatal tendrán la oportunidad de presentar su versión de los hechos, lo que podría influir en las decisiones futuras del Senado y en las acciones legales que se tomen.

Mientras tanto, la sociedad civil y los medios de comunicación siguen de cerca este caso, que podría tener repercusiones significativas en las relaciones internacionales y en la soberanía nacional





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