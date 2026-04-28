Gobernadora de Chihuahua no Asiste al Senado por Caso CIA; FGR Investiga Participación de Agentes Estadounidenses

La gobernadora de Chihuahua declinó asistir a la citación del Senado para discutir la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en la entidad. La FGR ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar si hubo violaciones a la ley.

Ciudad de México, México – La gobernadora de Chihuahua , María Eugenia Campos Galván, ha tomado la decisión de no comparecer ante la reunión de trabajo convocada por el Senado de la República.

El propósito de esta reunión era precisamente esclarecer las acusaciones sobre la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos en un operativo llevado a cabo en el estado de Chihuahua. Esta decisión ha generado un debate considerable sobre la transparencia y la colaboración entre agencias de seguridad de diferentes países.

La gobernadora ha justificado su ausencia argumentando la necesidad de no interferir con las investigaciones en curso y proteger información que considera sensible para la seguridad del estado y la integridad del proceso legal. La situación se complica aún más por la reciente renuncia del fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, lo que añade una capa de incertidumbre a la investigación.

En paralelo a la decisión de la gobernadora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha confirmado que la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado formalmente una carpeta de investigación para determinar la veracidad de las acusaciones y esclarecer los hechos. Esta investigación se centra en determinar si hubo alguna violación a la ley o a los protocolos establecidos en relación con la colaboración con autoridades extranjeras.

La presidenta Sheinbaum ha enfatizado la importancia de investigar a fondo este caso, subrayando que está en juego el respeto a la soberanía nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional. Ha insistido en que la FGR es la instancia encargada de determinar responsabilidades y aclarar si hubo irregularidades en la participación de agentes estadounidenses en tareas de seguridad dentro del territorio mexicano, lo cual, de ser cierto, constituiría una violación a los procedimientos legales establecidos.

La FGR ha emitido requerimientos formales al gobierno de Chihuahua para obtener información relevante, y la gobernadora Campos ha asegurado que su administración está dispuesta a colaborar plenamente con la investigación, una vez que las condiciones lo permitan y sin comprometer la integridad del proceso. El caso salió a la luz pública tras un incidente en el que agentes estadounidenses sufrieron un accidente automovilístico mientras regresaban de un operativo en el que se localizaron y destruyeron dos narcolaboratorios en el municipio de Morelos, Chihuahua.

Este incidente reveló la presencia de agentes de la CIA en el estado y desencadenó una serie de cuestionamientos sobre la naturaleza y el alcance de su participación en operaciones de seguridad en territorio mexicano. La gobernadora Campos ha informado que, desde el inicio del caso, ordenó la creación de una Unidad Especializada para investigar los hechos relacionados con el desmantelamiento de los narcolaboratorios.

Esta unidad ya ha entregado información a la FGR en respuesta a los requerimientos formales de la autoridad federal. La presidenta Sheinbaum ha reiterado que el pueblo de México tiene derecho a conocer la verdad y ha llamado a que las investigaciones continúen hasta esclarecer completamente los hechos y deslindar responsabilidades. La situación plantea interrogantes importantes sobre la transparencia en la colaboración internacional en materia de seguridad y la necesidad de proteger la soberanía nacional.

La investigación de la FGR será crucial para determinar si hubo alguna irregularidad y para establecer las responsabilidades correspondientes, asegurando que se respeten los principios de legalidad y transparencia en todas las operaciones de seguridad





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