Gobernadora de Chihuahua presenta denuncia penal ante la FGR y denuncia persecución política

María Eugenia Campos Galván acude a la FGR para responder a citatorio y presenta denuncia por presunto uso indebido de la institución; el PAN cierra filas en su apoyo.

La gobernadora de Chihuahua , María Eugenia Campos Galván, acudió este miércoles a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para presentar una denuncia penal y responder al citatorio que recibió como testigo en una investigación federal vinculada al desmantelamiento de un narcolaboratorio en la zona serrana de Pinal.

Frente a la sede ministerial, la mandataria sostuvo que la diligencia no buscaba obtener información institucional, sino colocarla en una condición jurídica distinta. Acompañada por la dirigencia del Partido Acción Nacional, coordinadores parlamentarios, su defensa y figuras de oposición, la mandataria estatal encabezó un mitin contra la Cuarta Transformación. El senador Javier Corral acusó a la gobernadora de victimizarse y distorsionar trámites judiciales para eludir responsabilidades por presuntas conductas ilegales.

Afirmó que acudió de frente ante la autoridad, pero no para rendir una entrevista ministerial. Su equipo legal entregó escritos contra el citatorio y una denuncia penal por lo que consideró un intento de uso indebido de la FGR. Campos Galván centró su señalamiento en el origen de la investigación y vinculó la actuación ministerial con el operativo estatal contra un laboratorio clandestino. Desde esa línea, acusó que el requerimiento de la FGR encubría una intención distinta.

Sostuvo que la citaron bajo la simulación de ser una testigo, pero con la burda finalidad de fabricarle un caso y convertirla en inculpada. Roberto Gil Zuarth, abogado de la gobernadora, explicó que la defensa llegó a la sede federal porque el documento recibido fijó ese domicilio para presentar objeciones y escritos. Aclaró que la mandataria no acudió a una comparecencia formal, sino a contestar el requerimiento que le notificaron el sábado previo.

El litigante afirmó que la FGR no puede imponerle actos de molestia como testigo o como inculpada, debido a la protección constitucional del cargo. También cuestionó la falta de precisión del oficio, pues, a su juicio, la autoridad no detalló el hecho concreto que pretende investigar. Maru Campos acusó que la autoridad federal rebasó los límites legales al citarla de manera personal.

Expresó que no guardaron las formas, no respetaron la ley y atropellaron la protección constitucional del cargo que los chihuahuenses le han conferido. También advirtió una persecución política por la falta de fundamentación y motivación en el oficio de notificación. La denuncia penal quedó arropada por el PAN en un acto político de respaldo a la mandataria estatal.

Al lugar acudieron el presidente nacional del partido, Jorge Romero; el coordinador de las y los senadores panistas, Ricardo Anaya; integrantes de las bancadas de Acción Nacional en ambas cámaras y personajes de oposición, entre ellos Alessandra Rojo de la Vega. Con esa presencia, el albiazul buscó mostrar que la defensa de Campos Galván no se limitará al terreno jurídico.

Anaya Cortés sostuvo que el caso tiene relevancia nacional y contrastó la acción contra ella frente al trato que, según dijo, reciben otros políticos. Romero Herrera adelantó que el partido podría salir a las calles hasta donde tope y anunció una convocatoria en Chihuahua para expresar apoyo a la mandataria. La postura marcó un cierre de filas de la estructura panista alrededor de la denuncia.

En lugar de rendir una entrevista presencial ante la sede de la FGR en Ciudad Juárez, donde debía comparecer este miércoles, Maru Campos respondió en un escrito al citatorio relacionado con la carpeta de investigación 000051/2026. La mandataria presentó en la Ciudad de México el oficio 057-2026, con fecha del 27 de mayo de 2026, ante Julio César Jaimes Carmona, agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo del equipo de investigación de la Fiscalía Especial en Investigación de Casos Complejos.

Según la respuesta, la presencia física de la mandataria en la sede federal no implicó someterse a una diligencia personal. La gobernadora calificó la citación como ambigua, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación, por considerar que no precisó el objeto de la diligencia ni el alcance real del requerimiento. Bajo ese argumento, la mandataria citó el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 111 constitucional.

Su posición jurídica establece que la excepción prevista para determinados servidores públicos alcanza a la titularidad del Poder Ejecutivo de Chihuahua, por lo que el Ministerio Público no tendría facultades para someterla a una entrevista testimonial o a un acto de investigación personal mientras conserve fuero constitucional. Otra objeción central apuntó a la calidad jurídica con la que la FGR la citó.

Campos Galván señaló que el oficio la llamó como testigo, pero al mismo tiempo invocó disposiciones relacionadas con derechos de defensa, propias de una persona imputada





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Gobernadora Chihuahua FGR Denuncia PAN

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