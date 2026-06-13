Gobernadora de Guerrero activa protocolos tras sismo de magnitud 5.3 en la Costa Chica

La gobernadora Evelyn Salgado informó sobre la activación inmediata de protocolos de revisión y atención tras un sismo de magnitud preliminar 5.3 percibido en varias regiones de Guerrero, con epicentro en San Marcos. Protección Civil coordina con municipios y no se reportan daños hasta el momento.

La gobernadora Evelyn Salgado informó que, tras el sismo de magnitud preliminar 5.3 registrado la tarde de este sábado en varias regiones de Guerrero, se activaron de forma inmediata los protocolos de revisión y atención.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal dio a conocer que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está coordinando con las autoridades municipales para evaluar posibles afectaciones derivadas del movimiento telúrico. Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada y señaló que, una vez percibido el sismo, se activaron los protocolos correspondientes.

El gobierno estatal, por su parte, aseguró que está atento al desarrollo de la situación y pidió a la ciudadanía seguir los canales oficiales para obtener información veraz. Según datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro del sismo se localizó en San Marcos, en la región de la Costa Chica de Guerrero. Hasta el momento, las autoridades no tienen reportes de daños materiales ni de personas lesionadas.

Recuerdan que, ante cualquier emergencia, se puede marcar al número 911 para solicitar auxilio. La noticia resalta la importancia de la coordinación estatal y municipal en la respuesta inicial, así como la necesidad de que la población permanezca alerta y consulte fuentes oficiales para evitar rumores. El sismo, de magnitud 5.3, fue percibido en diversas localidades, pero la rápida activación de protocolos permitió una evaluación ordenada.

Protección Civil mantiene vigilancia y recomienda a la ciudadanía revisar sus planes familiares de emergencia, asegurar objetos pesados y conocer las rutas de evacuación. El epicentro en San Marcos, área conocida por su actividad sísmica, refuerza la necesidad de prevención en la Costa Chica. La gobernadora Salgado reiteró que, aunque no hay daños hasta ahora, se continuará con las revisiones exhaustivas en las zonas más sensibles.

La comunicación constante a través de redes sociales y el número 911 son parte de la estrategia para una respuesta efectiva. Este evento subraya la relevancia de los sistemas de alerta temprana y la preparación comunitaria en una región con alto riesgo sísmico





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