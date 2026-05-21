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Gobernadora de Sinaloa adelanta realización de gestiones ante la SHCP para adelantar aplicación del subsidio a la tarifa eléctrica 1-F

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Gobernadora de Sinaloa adelanta realización de gestiones ante la SHCP para adelantar aplicación del subsidio a la tarifa eléctrica 1-F
SubsidioAplicaciónTal Cana
📆5/21/2026 8:22 PM
📰LaCronicaDeHoy
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La mandataria estatal Yeraldine Bonilla Valverde inició gestiones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para adelantar la aplicación del subsidio a la tarifa eléctrica 1-F, con el objetivo de que entre en vigor desde el 1 de abril a partir del 2027. La gobernadora subrayó que actualmente el subsidio comienza EL 1 de mayo; sin embargo, las altas temperaturas en el estado se presentan desde abril, lo que incrementa el consumo de energía eléctrica en los hogares sinaloenses. También, la mandataria estatal enfatizó la realización de mesas de atención en varios municipios donde se brinden soluciones individuales para los casos sospechosos de altos cobros en los recibos de la CFE.

El gobierno estatal ya haaddressado lo más inmediato en los cobros sospechososde la CFE durante la cuatrimestre de mayus, y ahora Yeraldine Bonilla Valverderealizará gestiones ante la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico ( SHCP ) para adelantar el subsidio a la tarifa eléctrica 1-F, con el objetivo de que entre en vigor desde el 1 de abril a partir del 2027.

La mandataria estatal explicó que aunque el subsidio comienza normalmente en mayo, en Sinaloa y otros estados, las altas temperaturas se presentan desde abril, lo que incrementa el consumo de energía eléctrica en los hogares sinaloenses. Adicional, Bonilla Valverde refirió que no se suspenderá el servicio a los usuarios afectados mientras revisan cada caso mediante mesas de atención que se instalarán en diversos municipios, y los ciudadanos recibirán atención individual por parte del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La gobernadora también comunicará con los presidentes municipales para definir espacios donde se instalarán módulos de atención en las zonas con más reportes por altos cobros. Finalmente, Bonilla Valverde azaotará que el gobierno estatal trabajará en coordinación con la CFE y la SHCP parauyễncarse el adelanto del subsidio eléctrico a partir del año próximo

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Subsidio Aplicación Tal Cana CFE SHCP

 

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