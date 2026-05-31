Gobernadora de Veracruz acusa a la oposición de buscar intervención extranjera y llama traidores a la derecha

Durante el seguimiento del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum por los dos años de su triunfo electoral, la gobernadora Rocío Nahle García afirmó que la oposición busca la intervención extranjera en México y calificó de traidores a los integrantes de la derecha. Nahle destacó la histórica heroicidad de Veracruz en la defensa de la patria y llamó a la unidad nacional.

La gobernadora Rocío Nahle García, al encabezar desde la Macroplaza del Malecón el seguimiento del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de los dos años del triunfo electoral, afirmó que la oposición apoya la intervención extranjera.

Señaló que la Presidenta no está sola y calificó de traidores a los integrantes de la derecha. Explicó que los actores de la derecha conformados principalmente por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano buscan, cual cobardes, la intervención extranjera en el país, con la ilusión de recuperar sus privilegios, lo cual calificó de absurdo y falso, recordando que "Roma no paga traidores". La Gobernadora llamó a los mexicanos a mantenerse alertas, concentrados y unidos ante cualquier división o embate.

Destacó que Veracruz respalda a la Presidenta como un pueblo cuatro veces heroico, recordando que desde ese estado se defendió a la patria en cuatro momentos clave: primero contra los españoles para consolidar la Independencia; después contra los franceses, cuando era el ejército más poderoso del mundo; luego contra la invasión de Estados Unidos que se apoderó de tierras nacionales; y finalmente en una cuarta defensa de la nación. Esta declaración se realizó en el contexto del enlace nacional previo al mensaje de la Presidenta.

También se menciona una petición de intervención estatal por una presunta vulneración de derechos de un menor en un proceso familiar en Córdoba, y se festeja el triunfo de Sheinbaum





alcalorpolitico / 🏆 41. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Intervención Extranjera Rocío Nahle Claudia Sheinbaum Derecha PRI PAN Movimiento Ciudadano Veracruz Defensa De La Patria Traidores

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobernadora de Guanajuato destaca finanzas sanas en sistema de pensiones estatalLa gobernadora Libia Dennise García afirmó que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato mantiene finanzas sanas y viabilidad a largo plazo. Reconoció el reto que representa el aumento en el número de pensionados, pero destacó que el sistema es sostenible gracias a aportaciones de trabajadores activos e inversiones. Entre 2015 y 2025 el gasto en pensiones creció 230%, reaching 5,579 millones de pesos en el último año con 23,373 beneficiarios.

Read more »

Morena acusa a gobernadora de Guanajuato de excluir a alcalde en felicitación oficialLa dirigencia estatal de Morena denunció que la gobernadora Libia Dennise omitió al presidente municipal de Valle de Santiago en una publicación de aniversario, usando una foto con un exalcalde del PAN, lo que consideran una burla y discriminación hacia los municipios gobernados por su partido. Exigen disculpa pública y trato equitativo.

Read more »

Gobernadora de Chihuahua denuncia deterioro institucional y auge del crimen organizado en MéxicoMaría Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, afirmó que se equivocó al intentar mantener una relación institucional con el gobierno federal y denunció que Morena está construyendo un modelo de poder concentrado que favorece la influencia del crimen organizado en la política y electoral del país, señalando un proceso de deterioro institucional en México.

Read more »

Gobernadora de Chihuahua denuncia concentración de poder y corrupción criminal en MéxicoMaría Eugenia Campos Galván acusa a Morena de construir un modelo político totalitario que entrega el poder al crimen organizado, alegando que su relación con el Gobierno Federal ha cambiado tras enfrentar críticas injustas y la percepción de un deterioro institucional.

Read more »