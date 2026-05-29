Gobernadora de Veracruz emite decreto para reordenar el transporte público

La gobernadora Norma Rocío Nahle García publicó un decreto que establece el Programa de Reordenamiento del Sistema de Transporte Público en Veracruz, con el objetivo de regularizar y modernizar el servicio en sus modalidades de pasajeros, carga y rural mixto, ofreciendo beneficios fiscales y subsidios escalonados para los concesionarios que se adhieran.

La gobernadora de Veracruz , Norma Rocío Nahle García, emitió un decreto que establece el Programa de Reordenamiento del Sistema de Transporte Público en todas sus modalidades: pasajeros, carga y rural mixto.

Este instrumento administrativo integral, de interés público y observancia obligatoria, busca regularizar, ordenar, actualizar, controlar, supervisar y modernizar progresivamente el servicio público de transporte en la entidad. Aunque la emisión de este tipo de decretos ocurre de manera cíclica para recaudar ingresos, las autoridades sostienen que los objetivos específicos incluyen integrar y mantener un padrón estatal confiable, actualizado y verificable de concesionarios, permisionarios, prestadores del servicio, unidades, operadores, rutas y derroteros.

Además, se verificará la legalidad, vigencia y consistencia documental de las concesiones, permisos, autorizaciones, cesiones, adjudicaciones y demás actos vinculados con la prestación del servicio, con el fin de mejorar la calidad del servicio en beneficio de las personas usuarias, bajo estándares de seguridad, confort, iluminación, accesibilidad, identificación y continuidad. El programa también contempla depurar registros incompletos, inconsistentes, duplicados, irregulares o carentes de soporte legal suficiente.

Se asegurará que las unidades afectas al servicio cuenten con documentación que acredite su propiedad o legal posesión, derechos de control vehicular e Impuesto Estatal de Tenencia o Uso de Vehículos, así como póliza de responsabilidad civil o mecanismo equivalente, y cumplimiento de disposiciones ambientales. Asimismo, se garantizará que los operadores estén debidamente identificados, registrados y en aptitud física, médica y legal para prestar el servicio, y se fortalecerá el control de rutas, derroteros y zonas de cobertura, evitando superposiciones indebidas, duplicidades y prestación desordenada.

Concluida la revisión, la autoridad de transporte emitirá una determinación administrativa que puede ser inscripción procedente, condicionada, prevención, improcedencia, reencauzamiento administrativo o inicio del procedimiento correspondiente. Además, se impulsará progresivamente que las unidades de transporte público cumplan con estándares mínimos de seguridad mecánica, iluminación adecuada, accesibilidad para personas con discapacidad, comodidad, señalización e identificación visible, reducción de emisiones contaminantes e incorporación gradual de tecnologías con menor impacto ambiental.

Para incentivar la adhesión al programa, se otorgarán beneficios fiscales respecto de contribuciones estatales como Derechos de Control Vehicular, Impuesto Estatal de Tenencia, Canje de placas y otros actos administrativos, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). También se aplicará un subsidio escalonado sobre los derechos determinados en Unidades de Medida y Actualización (UMA): 30% durante junio de 2026 (y enero 2027 para taxis), 25% en julio de 2026 (febrero 2027 para taxis), y 20% en agosto de 2026 (marzo 2027 para taxis).

La autoridad de transporte emitirá en 30 días hábiles los lineamientos operativos, formatos, calendarios, criterios técnicos, mecanismos de validación y reglas de funcionamiento de la Comisión Intersecretarial de Apoyo Técnico para ejecutar el programa





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