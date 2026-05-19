Gobernadora del Estado separa a Jefa de Estadística y Director General por acoso laboral en Xalapa

La gobernadora Rocío Nahle García informó sobre la investigación abierta por acoso laboral que involucra a la jefa del Departamento de Estadística Catastral, Litzy Rubí Ronzón Montiel, y a la directora general de Catastro y Valuación del Estado, Rachel Guadalupe Hernández Domínguez. La mandataria dijo que no tolerará cualquier acto de violencia o irregularidades dentro de la administración pública y que se responsabilizarán los responsables.

En días pasados, la jefa de Estadística, Litzy Ronzón, exhibió cómo la quería obligar a firmar su renuncia con una amenaza de despido y acoso laboral dentro de las oficinas en Xalapa.

La gobernadora Rocío Nahle García informó que fueron separadas de sus cargos la directora general de Catastro y Valuación del Estado, Rachel Guadalupe Hernández Domínguez, y la jefa del Departamento de Estadística Catastral, Litzy Rubí Ronzón Montiel, luego de que ambas exhibieran el acoso laboral dentro de la dependencia. Durante conferencia de prensa, la mandataria estatal aseguró que el caso ya es investigado por el Órgano Interno de Control, instancia encargada de revisar posibles violaciones al código de ética y conducta de los servidores públicos





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