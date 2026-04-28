Gobernadora Delfina Gómez goza de alto reconocimiento; FGR vincula a hermanos Farías con narcotráfico y EU aplica baja tasa arancelaria a México

Encuesta revela alta popularidad de la gobernadora Delfina Gómez. La FGR amplía la investigación contra los hermanos Farías, incluyendo el delito de narcotráfico. México se beneficia de bajas tasas arancelarias en sus exportaciones a Estados Unidos gracias al T-MEC.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez , goza de un alto nivel de reconocimiento público, según la más reciente encuesta realizada por Enkoll. Los resultados indican que un impresionante 88% de la población la identifica, lo que demuestra una amplia penetración de su imagen en el electorado.

Profundizando en la percepción sobre su gestión, un significativo 49% de quienes la conocen expresan una opinión positiva, calificándola como buena o muy buena. Un 21% se muestra con una opinión regular, mientras que un 24% manifiesta una opinión desfavorable, considerándola mala o muy mala. Estos datos ofrecen un panorama detallado del capital político de la gobernadora y su aceptación entre los ciudadanos.

La encuesta, sin embargo, no detalla la metodología empleada ni el margen de error, lo que limita la posibilidad de realizar análisis más precisos. Es importante considerar que las encuestas son instantáneas en el tiempo y pueden verse influenciadas por diversos factores, como eventos recientes o campañas de comunicación.

No obstante, el alto nivel de conocimiento y la considerable proporción de opiniones positivas sugieren una sólida base de apoyo para la gobernadora. En el ámbito de la seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR) ha intensificado sus investigaciones en el caso de los hermanos Farías, agregando el delito de narcotráfico a la acusación inicial. Esta ampliación de la investigación revela la existencia de una red criminal compleja, vinculada a actividades de contrabando y corrupción en aduanas.

La FGR ha expuesto indicios de cómo esta organización operaba, facilitando el ingreso ilegal de mercancías y sustancias ilícitas al país. Paralelamente, se ha difundido un video que muestra el momento de la detención de 'El Jardinero' en el estado de Nayarit. Las imágenes revelan cómo este presunto delincuente intentó evadir a las autoridades saliendo por un conducto de desagüe, demostrando su desesperación por evitar la captura.

Tras la detención de 'El Jardinero', el Gabinete de Seguridad ha reportado una serie de incidentes violentos, incluyendo el incendio intencional de seis automóviles y seis tiendas. Sin embargo, las autoridades han descartado la existencia de bloqueos carreteros, lo que sugiere que la situación, aunque tensa, se mantiene bajo control. Estos eventos ponen de manifiesto la persistencia de la violencia y la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en la región.

La coordinación entre las diferentes instancias de gobierno es crucial para combatir eficazmente a las organizaciones criminales y garantizar la seguridad de la población. En el frente económico, México continúa beneficiándose de los acuerdos comerciales, especialmente del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos pagan actualmente un arancel promedio del 3.7%, la tasa más baja en comparación con otros países.

Solo Canadá y Taiwán disfrutan de tasas arancelarias aún más bajas, lo que demuestra la ventaja competitiva que México ha logrado obtener gracias al T-MEC. Este acuerdo comercial ha impulsado el crecimiento de las exportaciones mexicanas y ha contribuido a la creación de empleos en diversos sectores de la economía.

El gobierno mexicano ha reafirmado su compromiso de aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el T-MEC para fortalecer la economía nacional y mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Además, la gobernadora Delfina Gómez ha anunciado que el Tren al AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) mejorará significativamente la calidad de vida de las comunidades aledañas, facilitando el acceso al transporte y promoviendo el desarrollo económico.

Finalmente, se informa que se realizará un censo de vivienda a hombres y mujeres mayores de 18 años en el Estado de México, del 17 al 20 de abril de 2026, con el objetivo de obtener información precisa sobre las necesidades habitacionales de la población. Para mantenerse al día con las noticias más relevantes, artículos de opinión, entretenimiento y tendencias, ¡EL UNIVERSAL ahora está disponible en Whatsapp





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