Delfina Gómez entregó el Premio Estatal del Deporte 2026 en Toluca, reconociendo logros internacionales y destinando recursos para el bienestar social.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presidió la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte 2026 en la Casa del Pueblo de Toluca. Este reconocimiento oficial destacó los méritos de dos atletas, dos entrenadores y una asociación de taekwondo por sus destacados resultados en competencias nacionales e internacionales.

Inversión en apoyo deportivo estatal

Delfina Gómez informó que su administración destinó 17 millones 817 mil pesos para respaldar a 756 deportistas, entrenadores y activadores físicos durante el segundo semestre de 2026. La mandataria subrayó que el deporte es un derecho fundamental y una herramienta esencial para promover el bienestar y la paz social en la entidad.

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Logros internacionales de atletas mexiquenses

En la categoría de deportistas, el reconocimiento fue para la paratleta toluqueña Paola Yaretzy Romero Suárez, quien obtuvo tres medallas de oro y una de plata en el Campeonato Mundial de Síndrome de Down 2026 en Bulgaria. También fue premiada Aylin Maryah Ibarra Madueña, remera de Tlalnepantla, por su medalla de oro en el Campeonato Mundial de Remo 2026 en Ámsterdam y tres preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Reconocimiento a entrenadores destacados

La categoría de entrenadores premió a María de Lourdes Montoya Castorena por 24 años formando remeros con éxito internacional, y a Jonnatan Morales Serrano por su década de trabajo con atletas sordos. La labor de Montoya Castorena está vinculada al récord sordolímpico establecido por Lourdes Ponce en el maratón de Tokio 2025, un hito relevante en la historia deportiva reciente.

Impacto social y próximo futuro

La Asociación Estatal de Taekwondo del Estado de México, A.C., recibió el premio por su trayectoria de inclusión desde 1999 y sus 37 medallas en la Olimpiada Nacional. Se reconoció además a Aline Saraí Herrera Martínez, primera mexiquense con medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 en Dakar, quien obtuvo dos bronces en Senegal.