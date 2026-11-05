Gobernadora Rocío Nahle propone presupuesto 2027 para UV con descuento

Rocío Nahle presenta el presupuesto de egresos de Veracruz 2027. La Universidad Veracruzana recibirá 7,334 millones, 1,665 menos que su solicitud. Análisis detallado aquí.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, presentó el jueves 5 de noviembre en el Congreso local el proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2027. La propuesta establece una asignación total de 7,334.8 millones de pesos para la Universidad Veracruzana (UV), una cifra que representa una reducción de aproximadamente 1,665 millones de pesos respecto a la demanda institucional.

La brecha entre la solicitud universitaria y la asignación oficial

La Universidad Veracruzana había solicitado cerca de 9 mil millones de pesos para la gestión 2027, fundamentando su petición en el artículo constitucional que garantiza el 4 por ciento del presupuesto estatal. Sin embargo, la administración estatal solo contempla 4,909.2 millones de pesos en subsidio directo. La diferencia incluye 3,325.7 millones que provendrían de aportaciones federales.

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El rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez, declaró en octubre pasado que la institución buscaba ampliar la matrícula en 4,000 estudiantes. Los fondos requeridos tenían como objetivo principal fortalecer la investigación científica, equipar laboratorios con tecnología de punta y atender necesidades urgentes de infraestructura física.

La Constitución de Veracruz fija un piso del 4 por ciento para la UV. No obstante, el artículo 72 especifica que este cálculo se realiza sobre los ingresos de libre disposición del estado. El proyecto de egresos fija esta base en 95,588.8 millones de pesos para 2027. El 4 por ciento de esta cifra equivale a 3,823.6 millones, monto inferior al subsidio estatal propuesto.

Detalles técnicos del financiamiento y la base de cálculo

La discrepancia en la base de cálculo genera tensiones históricas que datan de 2017. La Universidad insiste en que el porcentaje debe aplicarse sobre la partida completa de ingresos. El gobierno estatal sostiene que la metodología actual es la correcta según la normativa vigente.

La asignación propuesta de 7,334.8 millones representa un incremento del 2.6 por ciento, equivalente a 183.3 millones de pesos, comparado con los 7,151.5 millones autorizados para 2026. Este aumento marginal no cubre las necesidades de expansión que la rectoría considera esenciales para el futuro académico de la entidad.

El 12 de noviembre, el Congreso local iniciará los debates para aprobar o modificar el proyecto. La discusión definirá si se mantiene la postura de la gobernadora o se ajusta el monto a las exigencias constitucionales que alega la casa de estudios.

Estructura general del gasto público veracruzano 2027

El Gobierno de Veracruz propone un gasto total de 185,597.3 millones de pesos para 2027. Esto implica un aumento de 8,188.9 millones, equivalente al 4.6 por ciento, respecto a los 177,408.4 millones autorizados para el año en curso. La distribución refleja las prioridades de la administración actual.

El Poder Ejecutivo recibe la mayor porción con 116,804 millones de pesos. Los municipios obtienen 39,673.5 millones, mientras que los organismos autónomos se reparten 10,807.9 millones. El Poder Judicial cuenta con 2,925.2 millones y el Legislativo con 881.7 millones para su operación.

Se asignan 7,261.9 millones para provisiones salariales, económicas y fideicomisos. Adicionalmente, se destinan 7,243.2 millones para el servicio de deuda pública. Estas partidas representan compromisos financieros que condicionan el margen de maniobra para nuevas inversiones.

Presupuesto de la SEV y otros entes clave

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) obtiene el mayor presupuesto con 69,085.4 millones de pesos, el 37.2 por ciento del gasto total. Es un incremento del 6.6 por ciento respecto a 2026. El 97.7 por ciento, o 67,484 millones, se destina exclusivamente a servicios personales.

El gasto educativo integral, incluyendo instituciones descentralizadas, alcanza los 81,488.8 millones. Esto representa un aumento del 5.7 por ciento frente a los 77,103.1 millones de este año. La inversión en capital humano educativo mantiene su peso estratégico en la agenda pública.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibe 7,456.3 millones, un aumento de 104.5 millones. La Secretaría de Infraestructura (SIOP) tendrá 5,708.1 millones, con 5,391.5 millones para inversión pública. Esta última partida crecerá 943.1 millones respecto a 2026, priorizando obras civiles.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDARPA) dispondrá de 1,155.5 millones. La inversión para el campo aumentará 400 millones, un salto del 70.7 por ciento. La Secretaría de Finanzas (SEFIPLAN) controla 2,615.9 millones en operación, mientras que Desarrollo Social recibe 843.3 millones con énfasis en transferencias directas.