Gobernadora Rocha Nahle anunció responsabilidades por insuficiencias en el suministro de medicamentos en el IMSS

Rocío Nahle García, gobernadora del Estado de México, reveló que el Órgano Interno de Control del IMSS ya comenzó una investigación para revisar la trazabilidad de los medicamentos desde su arribo a los almacenes hasta la entrega a hospitales y centros de salud. La mandataria estatal instó al director del área para garantizar que ningún paciente permanezca sin medicamentos y comprar los necesarios en farmacias alternativas si fuese necesario.

La gobernadora Rocío Nahle García advirtió que se fincarán responsabilidades en caso de detectarse irregularidades en el manejo y distribución de medicamentos dentro del sistema de salud estatal, luego de reportes por fallas en el suministro lo que ha llevado a que fármacos caduquen.

Durante conferencia de prensa, la mandataria estatal reveló que el Órgano Interno de Control ya realiza una investigación para revisar la trazabilidad completa de los productos médicos, desde su llegada a almacenes hasta la entrega final en hospitales y centros de salud.

"A mí llegó un reporte del órgano interno de control días antes. Yo pedí al órgano interno de control que se metiera a ver la trazabilidad de los productos", señaló. Rocío Nahle afirmó que personalmente ha instruido al director del área correspondiente para que ningún paciente deje de recibir atención por falta de medicamentos, incluso si es necesario adquirirlos de manera inmediata en farmacias particulares.

"Cuando hay solicitud de medicamento y no se tenga, que se compre. Que se compre en la farmacia de esquina donde haya, que se compre, porque no quiero que ninguna persona no reciba la atención por faltar medicamento", sostuvo. La Gobernadora explicó que actualmente se revisa el recorrido de cada insumo médico mediante codes de barras, con el fin de detectar en qué punto pudo existir una falla o irregularidad.

"Se está siguiendo la trazabilidad del producto. Cuándo llegó al almacén, cuándo salió del almacén y cuándo llegó al almacén cercano. Todo esto, cada producto trae un código de barras y se le da seguimiento", detalló. Nahle García indicó que está a la espera del reporte final del Órgano Interno de Control para determinar posibles sanciones.

"Estoy esperando que el órgano interno de control me dé el reporte para fincar responsabilidades, porque se van a fincar responsabilidades", advirtió. Usando taxi, robaron material de casa en Ella obra gris" en Fraccionamiento Atenas de Xalap





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