Gobernadores gastan 45.6 millones de pesos en informes de labores con lujos y espectáculos

Un grupo de 15 gobernadores mexicanos gastó 45.6 millones de pesos en sus informes de gobierno, incluyendo conciertos, alimentos, souvenirs y montajes costosos. Guanajuato encabeza la lista con 12.3 millones, mientras que Hidalgo destinó 12 millones en eventos y estudios de opinión.

Un grupo de 15 gobernadores gastó 45.6 millones de pesos en sus informes de labores, incluyendo nachos, dorilocos, souvenirs, conciertos y lujosos montajes. Guanajuato fue la entidad que más destinó, con 12.3 millones de pesos, mientras que Nuevo León pagó casi dos mil 500 pesos por cada ejemplar impreso.

Los recursos se utilizaron para grupos musicales, adquisición de alimentos para invitados, logística, propaganda, promoción y ejemplares impresos que constatan el estado que guarda la administración pública estatal. La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, del PAN, tuvo cuatro actos masivos por su primer informe en San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, Pénjamo e Irapuato los días 7, 8, 10 y 11 de marzo.

En conjunto, por montaje, audio, iluminación, video escenario, mamparas, alimentos y bebidas, su gobierno pagó 10 millones 362 mil 67 pesos a empresas como Forma, Movimiento y Diseño; Conexión Logística Bajío; Coordinadora de Eventos y Convenciones del Bajío; y Grupo Produce Comunicación. Los alimentos incluían nachos, dorilocos, tostadas de pasta y jamón, guacamayas minis, bolsas de palomitas, vasitos de elotes, acambaritas, cebadina, orden de tacos al vapor, tacos dorados con salsa y cueritos, bolsas de frituras, nieves de Dolores, paletas de hielo, agua de sabor y algodones de azúcar.

Solo las órdenes de comida costaban 375 mil pesos cada una e iban incluidas en cada servicio. Además, en cada informe se repartían tres mil 700 souvenirs como sombrillas, discos voladores, gorras y bolsas con el logo institucional, por lo que el Ejecutivo firmó cuatro contratos más con Asesores en Mercadotecnia y Publicidad del Bajío y Mercadotecnia y Publicidad del Bajío, que sumaron 814 mil 724 pesos.

También se repartió publicidad: 450 revistas 'Somos 1 con la gente, Primer Informe' por 78 mil 628 pesos, 25 mil carteles de 45x60 centímetros por 71 mil 50 pesos, y 150 mil ejemplares de la 'Revista de la Gente' por 339 mil 300 pesos. Asimismo, encargó el encarte del suplemento en periódicos locales, la pega de carteles y la distribución de la revista por 175 mil 566 pesos.

A Xignos Publicidad se le encargó la producción y edición de cuatro spots de televisión y uno de radio por 480 mil pesos, y se destinaron 29 mil 457 pesos por banners en internet. En total, el costo de todos los servicios contratados para el primer informe ascendió a 12 millones 350 mil 794 pesos. Todos los contratos fueron obtenidos mediante solicitudes de información dirigidas por Proceso a más de 120 dependencias gubernamentales.

Para su tercer informe, el morenista Julio Menchaca Salazar realizó cuatro actos públicos en Huejutla, Tula, Pachuca e Ixmiquilpan, con espectáculos de danza, conjuntos musicales y batucada. En la capital hidalguense estelarizó el grupo tropical Combo Loco, cuyos servicios fueron parte de una asignación por 381 mil 640 pesos a Macrovisión Creaciones y Espectáculos.

Además, el gobierno destinó cuatro millones 649 mil 187 pesos en pastes, tlacoyos, tamales verdes, rojos y de rajas, tortas, agua de sabor y café de olla como parte de un servicio de alimentos asignado a Lirio Corona Montuffar, que incluyó carpas, mesas, mantelería y personal. El Ejecutivo local erogó seis millones 969 mil 48 pesos en un Estudio de Opinión del Tercer Informe de Gobierno a cargo de Mendoza Blanco & Asociados.

Estos son los únicos contratos reconocidos, que suman 12 millones de pesos. El oficial Mayor, Edgar Orlando Ángeles Pérez, dijo que gastaron alrededor de seis a siete millones de pesos en los cuatro eventos, principalmente en audio, iluminación, pantallas y templetes, pero excusó que no habían emitido una licitación exclusiva, sino que usaron servicios contratados por anualidad.

Durante el acto en Pachuca se repartió un suplemento especial: 'Julio Menchaca: mil 96 días dedicados a Hidalgo', editado por una compañía de medios, aunque el gobierno no reconoce pago por este. Los gastos millonarios en informes de gobierno contrastan con las carencias que enfrentan muchas regiones del país. Mientras los gobernadores invierten en conciertos, souvenirs y alimentos para sus eventos, la población demanda servicios básicos como salud, educación y seguridad.

La opacidad en la contratación y la falta de licitaciones públicas generan dudas sobre el uso eficiente de los recursos. Organizaciones civiles han señalado que estos informes deberían priorizar la rendición de cuentas sobre el espectáculo. El gasto promedio por gobernador supera los tres millones de pesos, con algunos como el de Guanajuato alcanzando cifras desproporcionadas. La transparencia en estos procesos es fundamental para que la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de sus autoridades sin distracciones ni derroches





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