Gobernadores morenistas niegan retiro de visa y vínculos con delincuencia organizada

Los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, rechazaron las acusaciones del diario Los Angeles Times sobre la pérdida de sus visas y presuntos nexos con el crimen organizado, calificándolas de infundadas.

Los gobernadores morenistas de Sonora , Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas , Américo Villarreal Anaya, rechazaron categóricamente las afirmaciones publicadas por el diario Los Angeles Times, que aseguraba que el gobierno de Estados Unidos les había retirado la visa.

En una conferencia de prensa celebrada en Hermosillo, Durazo respondió con ironía: 'Casi sudo agua bendita', al ser cuestionado sobre el tema. El mandatario sonorense negó cualquier vínculo con grupos delictivos y calificó la información como 'sin sustento'. Por su parte, Villarreal emitió un mensaje en video para desmentir los señalamientos.

'Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones que dicho medio pretende presentar como hechos', declaró el gobernador de Tamaulipas. La polémica surgió a raíz de una publicación del rotativo estadounidense que sugería que ambos políticos habrían perdido sus privilegios migratorios debido a presuntos contactos con la delincuencia organizada.

Sin embargo, tanto Durazo como Villarreal aseguraron que no han recibido notificación oficial alguna por parte de las autoridades de Estados Unidos.

'Si hubiera algún problema, lo sabría directamente, no por un periódico', afirmó Durazo, quien además destacó su trayectoria como exsecretario de Seguridad Pública federal. 'He dedicado mi vida a combatir el crimen, no a aliarme con él', agregó. Los gobernadores morenistas también aprovecharon la ocasión para criticar lo que consideran una campaña de desprestigio en su contra.

'Es lamentable que se utilicen medios internacionales para difundir mentiras con fines políticos', señaló Villarreal. Ambos mandatarios insistieron en que mantienen una relación transparente con el gobierno de Estados Unidos y que siguen trabajando en coordinación en temas de seguridad fronteriza.

'No tengo nada que ocultar. Mi hoja de servicio habla por sí sola', concluyó Durazo. El caso ha generado reacciones encontradas en la esfera política nacional. Mientras algunos sectores de la oposición exigen una investigación a fondo, los gobernadores morenistas han recibido el respaldo de su partido, que denunció una 'campaña sucia' contra sus integrantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México no se ha pronunciado oficialmente, pero fuentes diplomáticas indican que no existe ningún procedimiento de retiro de visa en curso contra los dos funcionarios. Este episodio pone de relieve las tensiones en la relación bilateral, especialmente en el contexto de la cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Mientras tanto, Durazo y Villarreal continúan con sus agendas oficiales, sin que hasta el momento se haya confirmado ninguna restricción migratoria en su contra





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