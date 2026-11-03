Gobernanza del Valle de México: Retos y Oportunidades para la Metrópoli

Análisis sobre la nueva gobernanza del Valle de México, enfocándose en la gestión del agua, la crisis de vivienda y la reforma urbana necesaria para 22 millones de personas.

El Valle de México representa un contraste estadístico contundente al concentrar aproximadamente al 18% de la población nacional mientras genera casi una cuarta parte del producto interno bruto del país. Esta concentración económica y demográfica revela la urgente necesidad de una gobernanza efectiva que supere la fragmentación administrativa actual. La reciente instalación del Consejo de Desarrollo Metropolitano y del Parlamento Metropolitano marca un avance institucional, pero su éxito depende de lograr una integración real entre los legisladores de los congresos del Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Morelos.

Estructura Fragmentada y Brecha Fiscal

Los mecanismos de gobernanza existentes funcionan actualmente como un mosaico de 84 municipios y alcaldías distribuidas en cuatro entidades federativas que apenas mantienen comunicación entre sí. Esta falta de coordinación se agudiza por una profunda desigualdad fiscal dentro de la misma zona metropolitana. Los datos revelan que la alcaldía con mayor recaudación obtiene 480 veces más recursos que el municipio con menor recaudación, lo que dificulta la planificación conjunta y la equidad en servicios básicos.

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Para orientar las políticas públicas, las autoridades aún dependen del Programa de Ordenación vigente desde 1998. Utilizar este documento como mapa de ruta actual resulta insuficiente, dado que la mancha urbana creció un 90% en los últimos 35 años, prácticamente duplicando su tamaño en una sola generación. La implementación de nuevas estructuras como el Consejo de Desarrollo Metropolitano busca corregir estas ineficiencias históricas y facilitar la toma de decisiones binacionales y regionales.

Paradoja Hídrica y Crisis del Agua

La gestión del agua constituye el desafío más urgente para la región, donde casi el 40% del recurso consumido proviene de cuencas externas como el alto Lerma y el Sistema Cutzamala. A pesar de que la precipitación anual es suficiente para satisfacer la mayor parte de las necesidades, la metrópoli sufre de inundaciones en temporada de lluvias y tandeos durante el estiaje. Este fenómeno demuestra que el problema radica en la gestión y no en la escasez absoluta del recurso natural.

La solución requiere abandonar la infraestructura gris unifuncional que busca expulsar el agua rápidamente. Es fundamental invertir en infraestructura verde y azul, incluyendo parques y espacios públicos que actúen como esponjas naturales. Además, resulta crítico proteger las grandes masas forestales que rodean la ciudad, las cuales funcionan como las principales fábricas de agua y están amenazadas actualmente por la tala clandestina y la presión del crimen organizado.

Desafíos de Suelo y Vivienda

El segundo gran obstáculo es el acceso al suelo y a la vivienda en zonas bien localizadas. Sin una política clara para impulsar la producción de vivienda en áreas con transporte público y servicios básicos, se genera un encarecimiento artificial del suelo. Este proceso expulsa a las familias hacia periferias alejadas, sin certeza jurídica y en zonas de riesgo o conservación, exacerbando la desigualdad espacial.

Es necesario aclarar que el Programa de Ordenación de la ZMVM no tiene la facultad de subir impuestos, ya que esta competencia corresponde a los congresos locales. La propuesta busca aprovechar mejor el suelo ya dotado de infraestructura, como las naves industriales abandonadas en Azcapotzalco. Este enfoque, similar al aplicado en Medellín y Sao Paulo, permitiría albergar vivienda social y espacios públicos para dinamizar la economía local y metropolitana, mejorando la eficiencia en la provisión de servicios.