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Gobierno aprueba presupuesto 2027 con incremento del 1,3% y nuevas asignaciones

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Gobierno aprueba presupuesto 2027 con incremento del 1,3% y nuevas asignaciones
Presidente · Instituto Nacional Electoral · INE

El nuevo presupuesto entra en vigor el 1 de enero de 2027, con aumento real del 1,3% frente al 2026 y reforzando sectores claves como salud, educación y seguridad.

El Gobierno federal ha aprobado el presupuesto para el año 2027, que entra en vigor el 1 de enero de 2027. El incremento real frente al año 2026 es del 1,3 %, según anunció la mandataria en una conferencia de prensa matutina el día pasado.

Detalle de los Aumentos por Sector

El presupuesto contempla un aumento del 11,3 % para el sector salud, del 10,7 % para la educación, del 11,5 % para la seguridad, 20,6 % para el campo y 13 % para la ciencia. Estos porcentajes coinciden con los ya anunciados en septiembre por el Gobierno al presentar el paquete económico.

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Asignación al Instituto Nacional Electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) recibe aproximadamente 36 000 millones de pesos, cifra que el presidente la describió como suficiente para organizar las elecciones presidenciales de 2024, ajustada a la inflación. En la sesión legislativa de casi 20 horas, el proyecto obtuvo 352 votos a favor y 130 en contra.

Reasignación de Fondos y Programas Nuevos

Durante la discusión, los legisladores reasignaron los 6 000 millones de pesos originalmente recortados al INE a programas como La Escuela es Nuestra, iniciativas medioambientales y la búsqueda de personas desaparecidas.

Reacción y Próximos Pasos

La mandataria aseguró que las elecciones están garantizadas para el día 27, haciendo énfasis en la seguridad presupuestal del proceso electoral. El presupuesto ya está listo para su aplicación a partir del 1 de enero de 2027 y se espera que impacte directamente en la financiación pública de los sectores señalados.

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