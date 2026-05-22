Gobierno de Aguascalientes anunció obras clave en infraestructura y vivienda para constructores locales

La gobernadora Tere Jiménez reiteró su compromiso con los constructores locales en Aguascalientes y adelantó que durante los últimos meses de su administración se impulsarán varias obras importantes en infraestructura carretera, vial, de salud y vivienda, entre otras, para fortalecer la entidad y beneficiar a los locales

La gobernadora de Aguascalientes , Tere Jiménez, reiteró su compromiso con los constructores locales y adelantó que, en lo que resta de su administración, se impulsarán varias obras importantes para fortalecer la infraestructura carretera, vial, de salud y vivienda, entre otros rubros, las cuales serán asignadas a empresas de la entidad.

El XXIII Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC), Delegación Aguascalientes, realizó la toma de protesta encabezada por la gobernadora, donde sostuvo que trabajar en alianza permite generar proyectos en beneficio de las y los aguascalentenses.

"Queremos que las inversiones sigan llegando a Aguascalientes y que siga el desarrollo y el crecimiento económico; tenemos metas importantes y vamos a seguir con este ritmo, con este rumbo; por eso, quiero que junto con la CMIC podamos seguir trabajando en alianza y que la gente sea la que gane, es lo más importante para nosotros", expresó. César Adrián Jaime Valdivia, nuevo presidente de la CMIC, Delegación Aguascalientes, reconoció el respaldo de la gobernadora a este sector; "tenga por seguro, gobernadora, que en este comité directivo encontrará un aliado estratégico y un gremio dispuesto a sumar esfuerzos para consolidar el progreso y la prosperidad de Aguascalientes", resaltó.

Dijo que, hoy, las empresas formales de la construcción en Aguascalientes están unidas, fuertes y listas para seguir edificando el futuro del estado; "seguiremos impulsando una industria altamente competitiva, a la vanguardia y con un profundo sentido de responsabilidad social. Sigamos trabajando con orgullo, salgamos a demostrar con la calidad de nuestras obras y nuestra seriedad empresarial por qué las empresas formales de Aguascalientes somos el motor que seguirá construyendo la historia de este gran estado", indicó.

Antonio Robledo Sánchez, presidente del Comité Consultivo de la CMIC, Delegación Aguascalientes, agradeció el apoyo de la gobernadora durante su gestión; "mi reconocimiento y gratitud a nuestra gobernadora Tere Jiménez, por su apertura, respaldo institucional y disposición permanente para trabajar de la mano en el sector de la construcción en favor de nuestro estado", apuntó





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