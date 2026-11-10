Gobierno de Campeche pierde auditoría: 39 MDP no justifican gasto federalizado

El gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores, no justificó 39,104,037 pesos ante la ASF. Se detectó daño a la hacienda pública por fallos en educación y salud.

El gobierno del estado de Campeche, bajo la administración de la gobernadora Layda Sansores, enfrentó una significativa observación financiera tras no poder demostrar el uso correcto de 39 millones 104 mil 37 pesos en recursos federalizados. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que esta falta de justificación constituye un probable daño a la Hacienda Pública Federal, una conclusión que surge tras el análisis exhaustivo de los informes de fiscalización correspondientes al ejercicio 2025.

Monto total incumplido en educación

El monto global que permanece pendiente de aclaración asciende a 39,104,037 pesos, una cifra que compromete seriamente la credibilidad contable del estado. La mayor parte de esta deuda fiscal corresponde a los fondos de Aportaciones Múltiples y de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, los cuales son transferidos desde el gobierno central para el desarrollo de servicios públicos esenciales.

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Dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples, destinado específicamente a asistencia social e infraestructura física educativa, la ASF identificó 18 millones 767 mil 093.39 pesos sin la documentación justificativa requerida. Estas irregularidades se manifiestan en transferencias bancarias realizadas bajo los componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, donde faltan los comprobantes de las operaciones económicas realizadas.

Por su parte, en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, se registraron 16 millones 721 mil 609.96 pesos en conceptos que no pudieron ser explicados adecuadamente. Entre estos adeudos figuran servicios contratados que no acreditaron su prestación efectiva, así como pagos realizados a personal que ocupó simultáneamente más de una plaza en centros de trabajo con incompatibilidad geográfica marcada.

Pagos irregulares y personal duplicado

De los 16 millones 721 mil 609.96 pesos mencionados, la cantidad más alta, de 13 millones 416 mil 281.61 pesos, corresponde a pagos que no demostraron la prestación de servicios conforme a las especificaciones técnicas de los contratos vigentes. Adicionalmente, no se acreditó la entrega de los bienes adquiridos a los beneficiarios finales, lo que implica un desvío en la ejecución presupuestal.

Otra parte significativa, de 2 millones 357 mil 484.11 pesos, se refiere a los pagos realizados a tres trabajadores que ocuparon plazas en más de un centro de trabajo. Los horarios de estos empleados resultaron incompatibles entre sí, lo que sugiere una duplicidad en la percepción de salarios con cargo al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del ejercicio fiscal 2025.

Asimismo, se detectaron 769 mil 799.01 pesos en pagos a tres trabajadores que desempeñaron funciones en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Estas actividades no fueron vinculadas con la educación básica o normal, otro incumplimiento registrado en el mismo fondo para el ejercicio 2025 que requiere aclaración inmediata ante las autoridades federales.

Fallos en salud y devoluciones obligatorias

En el ámbito sanitario, la auditoría reveló irregularidades en la administración de recursos destinados a la prevención y detección oportuna de enfermedades. El Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (Indesalud) no acreditó la entrega de uniformes al personal de salud, un rubro que dejó pendientes por aclarar 3 millones 615 mil 333.72 pesos.

La falta de evidencia incluyó la ausencia de listas que acrediten la entrega al personal, actas de entrega-recepción y evidencia fotográfica, limitándose únicamente a remisiones de entrada al almacén. Estos uniformes fueron adquiridos mediante el contrato número INDESALUD FASSA-LP-RM-E016-2025 y pagados con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2025.

Adicionalmente, el gobierno estatal procedió a devolver a la Tesorería de la Federación más de 24 millones de pesos, una acción que ha generado cuestionamientos por parte de diversos sectores civiles. Este retorno de fondos se realizó para mitigar el daño causado, aunque las observaciones señalan incumplimientos a los artículos 42, 67 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.