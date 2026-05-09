Gobierno de Coahuila espera confirmación oficial de autoridades federales para modificar calendario escolar

El Gobierno de Coahuila anunció que esperará a una confirmación oficial de autoridades federales para, en su caso, modificar el calendario escolar. La medida impactaría al menos a cuatro mil planteles de educación básica y más de 500 mil alumnos.

El Gobierno de Coahuila anunció que esperará a una confirmación oficial de autoridades federales para, en su caso, modificar el calendario escolar, mientras que los gobiernos de Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, se opusieron al cambio.

Hugo Iván Lozano, subsecretario de Educación Básica de Coahuila, dijo que en la entidad la medida impactaría al menos a cuatro mil planteles de educación básica y más de 500 mil alumnos. Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que en ese estado, tomando en cuenta que inició antes el ciclo escolar en curso, lo concluirán el 19 de junio, y del 22 de ese mes y hasta el 8 de julio, se habilitarán talleres y campamentos deportivos para los niños que lo requieran





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Education Calendar Schools Students Workers Families Business Workers Families Business Schools Students Workers Families Business

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Delfina Gómez fortalece atención médica en Edomex al incorporar a mil 500 trabajadores de la saludLa gobernadora informó que 400 especialistas fueron asignados a 54 hospitales del IMSS-Bienestar

Read more »

Clara Brugada entrega más de 4 mil créditos de vivienda y 500 escrituras en CDMXLa mandataria capitalina destacó que este programa está dirigido principalmente a personas que no pueden acceder a créditos bancarios

Read more »

Wall Street perfila avances en cierre de semana; S&P 500 y Nasdaq marcan máximosLos índices S&P 500 y el Nasdaq marcan récords ante el persistente optimismo por la inteligencia artificial y tras la publicación de los datos de nóminas no agrícolas.

Read more »

Wall Street avanza; S&P 500 y Nasdaq extienden racha de ganancias semanalesLas referencias estadounidense subieron en una sesión marcada por un reporte laboral y la espera por información sobre la guerra en Oriente Medio.

Read more »