Gobierno de Coahuila invierte más de 40 millones en camiones recolectores para mejorar servicios públicos

Autoridades estatales y municipales de Coahuila entregaron 10 camiones recolectores de basura en un evento que marca un avance significativo en la mejora de los servicios públicos. La inversión supera los 40 millones de pesos y busca fortalecer la infraestructura de recolección de desechos en varios municipios, respondiendo a las necesidades reales de la ciudadanía.

En un evento de gran relevancia para la región, autoridades estatales y municipales de Coahuila se reunieron para celebrar la entrega de 10 camiones recolectores de basura, una inversión que supera los 40 millones de pesos y que busca fortalecer el sistema de recolección de desechos en varios municipios.

La ceremonia contó con la presencia de alcaldes y alcaldesas de distintos municipios, la diputada local Guadalupe Oyervides, así como representantes de la ciudadanía, quienes fueron testigos de este acto que marca un hito en la mejora de los servicios públicos en la entidad. La alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, destacó durante su intervención que este apoyo va más allá de la simple entrega de equipos; representa un esfuerzo conjunto para mejorar la calidad de vida de las familias y avanzar hacia un municipio más limpio, ordenado y digno.

Sifuentes Zamora recordó que, al inicio de su administración, el servicio de recolección de basura era un desafío importante, pero gracias al trabajo en equipo con el Cabildo y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se han logrado avances significativos en este servicio esencial. En su discurso, la edil enfatizó que en Castaños siguen avanzando a paso firme, trabajando en colaboración con el Gobierno del Estado para construir un futuro mejor para todos los habitantes.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez reconoció el trabajo realizado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, quien ha atendido las necesidades de diversos sectores de la población. Jiménez explicó que, tras revisar las demandas de los municipios, se decidió fortalecer el sistema de recolección de basura, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

El mandatario estatal destacó que esta inversión de más de 40 millones de pesos para la adquisición de los 10 camiones recolectores es un ejemplo del compromiso del gobierno con el desarrollo de la región. El evento no solo simboliza un avance en la infraestructura de servicios públicos, sino también la consolidación de estrategias que responden a las necesidades reales de la ciudadanía.

La colaboración entre el Gobierno del Estado y los municipios de Coahuila es fundamental para lograr estos avances, que buscan no solo mejorar la limpieza y el orden en las ciudades, sino también garantizar un entorno más digno para todos los habitantes





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