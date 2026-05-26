Gobierno de Colima suspende clases presenciales en Tecomán y Manzanillo por violencia y operaciones

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, anunció que debido a los hechos violentos derivados de la implementación de un operativo en Tecomán, las clases presenciales se suspenderán mañana martes 26 de mayo de 2026 en las escuelas, llevándose a cabo de manera virtual. Además, Indira Vizcaíno comunicó que las autoridades educativas informarán a las comunidades escolares correspondientes. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informó que elementos de la Fiscalía General del Estado fueron agredidos por disparos de arma de fuego y repelieron la agresión, controlando incendios en varios municipios del estado. Un ciudadano estadounidense, con una orden de aprehensión por homicidio en Estados Unidos, fue detenido y un vehículo blindado de manufactura artesanal, junto con diversas armas y droga, fue asegurado.

La gobernadora de Colima , Indira Vizcaíno, anunció que debido a los hechos violentos derivados de la implementación de un operativo en Tecomán, las clases presenciales se suspenderán mañana martes 26 de mayo de 2026 en las escuelas, llevándose a cabo de manera virtual.

Además, Indira Vizcaíno comunicó que las autoridades educativas informarán a las comunidades escolares correspondientes. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informó que elementos de la Fiscalía General del Estado fueron agredidos por disparos de arma de fuego y repelieron la agresión, controlando incendios en varios municipios del estado.

Un ciudadano estadounidense, con una orden de aprehensión por homicidio en Estados Unidos, fue detenido y un vehículo blindado de manufactura artesanal, junto con diversas armas y droga, fue asegurado





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