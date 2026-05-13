Gobierno de Guanajuato apoya a Maru Campos y acusa a Rocha Moya

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, junto con los gobernadores panistas Mauricio Kuri de Querétaro y Tere Jiménez de Aguascalientes, respaldó a la mandataria de Chihuahua también perteneciente a Acción Nacional tras la petición de desafuero impulsada por Morena. Además, el dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que impulsarán un posible juicio de desafuero contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el caso CIA Ariadna Montiel Reyes.

Guanajuato , Gto. - La gobernadora de Guanajuato , Libia Dennise García Muñoz Ledo , junto con los gobernadores panistas Mauricio Kuri de Querétaro y Tere Jiménez de Aguascalientes, respaldó a la mandataria de Chihuahua también perteneciente a Acción Nacional tras la petición de desafuero impulsada por Morena .

La gobernadora Dennise, en un reciente video, le mandó un abrazo con todo su cariño a la gobernadora Maru Campos, expresando su apoyo y reconocimiento por su compromiso con la gente y su trabajo por devolver la paz y la tranquilidad a las familias de Chihuahua. Además, la gobernadora Dennise destacó los mensajes similares que emiten los tres gobernadores panistas en torno a la situación en Chihuahua.

Por otro lado, el dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que impulsarán un posible juicio de desafuero contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el caso CIA Ariadna Montiel Reyes, en el que habrían colaborado agentes de la CIA de Estados Unidos. La gobernadora Dennise mandó en sus redes sociales un mensaje en el que reconoce el trabajo en seguridad, educación y salud para Chihuahua.

Finalmente, el alcalde de Celaya, José Antonio Rodríguez, pidió a la gobernadora Dennise no castigar al municipio en relación con la participación de agentes de seguridad de Estados Unidos en un operativo en el que se localizaron y destruyeron dos narcolaboratorios en Chihuahua





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