El Gobierno de Guanajuato asumió un presupuesto de 142 mil millones para 2027. Se prioriza el pago de pasivos financieros y se posponen medidas ambientales hasta 2028 ante incertidumbre técnica federal.

El Gobierno del Estado de Guanajuato, liderado por el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Isidoro Salgado Banda, confirmó que asignará cerca de 3 mil millones de pesos para el pago de la deuda pública durante el ejercicio fiscal de 2027. Esta decisión forma parte del paquete económico desglosado recientemente ante el Congreso del Estado, que proyecta un presupuesto total de 142 mil 548 millones de pesos para el próximo año. Además de las partidas financieras, se determinó pausar la contratación del crédito autorizado para el acueducto Solís-León y aplazar la implementación de los impuestos ecológicos hasta 2028.

Estrategia de pago de deuda pública 2027

De los 3 mil millones de pesos destinados al pasivo estatal, 1 mil 905 millones se destinarán específicamente a la amortización del capital, mientras que aproximadamente 1 mil millón de pesos cubrirán los intereses. El subsecretario de Finanzas e Inversión, Edmundo Alain Soto Torres, precisó que esta asignación representa apenas el 0.77% del presupuesto total. Con esta estrategia, el saldo final de la deuda del gobierno estatal se ubicará en 11 mil millones de pesos al cierre de 2027, manteniendo una posición de endeudamiento controlada en comparación con el volumen general de ingresos proyectados.

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Pausa del crédito para el acueducto Solís-León

El crédito de 4 mil millones de pesos, previamente autorizado por el Congreso para la construcción del acueducto Solís-León, permanecerá en pausa durante 2027 hasta obtener definiciones técnicas definitivas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). El secretario Isidoro Salgado Banda confirmó que los recursos no fueron contratados ni subastados en 2026, por lo que su vigencia fenecerá el 31 de diciembre sin haberse ejercido. Se espera que en 2027 sea necesario solicitar una nueva autorización ante el Congreso, dependiendo de la luz verde técnica federal para definir cómo financiar esta infraestructura hídrica prioritaria.

Desglose de ingresos y gastos sociales 2027

La recaudación de ingresos propios para 2027 alcanzará los 19 mil 433 millones de pesos, con el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) como principal motor, estimándose una contribución superior a los 10 mil 600 millones de pesos. Complementariamente, los ingresos federales aportarán 123 mil 115 millones. En el rubro de apoyos y subsidios, la bolsa total ascenderá a 13 mil 440 millones de pesos, un incremento neto de mil 320 millones de pesos, lo que equivale al 11% más que los 12 mil 119 millones aprobados en 2026. Estos fondos provienen de ingresos de libre disposición estatal, fondos federales etiquetados y recaudación del ISN.

Financiamiento sanitario y disparidad federal

El sector sanitario enfrenta una disparidad significativa en la financiación. Para el Instituto de Salud para el Bienestar del Estado de Guanajuato (ISAPEG), el presupuesto total en 2027 es de 13 mil 489 millones de pesos. El gobierno estatal aportará 11 mil 910 millones en recursos propios, mientras que la transferencia del gobierno federal se limitará a mil 579 millones, con un incremento marginal de apenas 100 millones de pesos. En cuanto a las partidas para personas con discapacidad, se destinaron 50 millones de pesos como un fondo preliminar, dado que el Congreso identificó a 119 mil personas susceptibles que requerirían más de 2 mil millones para una cobertura integral.

Alineación presupuestal por dependencias gubernamentales

La distribución específica por rubros muestra cambios porcentuales notables en las dependencias clave. El gasto social y desarrollo comunitario recibe 6 mil 938 millones de pesos, un aumento del 4%. El fortalecimiento educativo, el deporte y la infraestructura escolar registran el mayor crecimiento relativo con 1 mil 860 millones, un alza del 46%. La competitividad económica y el turismo reciben 1 mil 641 millones con un incremento del 20%, mientras que la seguridad pública se mantiene en 945 millones. Las obras de conectividad y medio ambiente se reducen ligeramente al 1 mil 528 millones, y los sistemas hacendarios disminuyen al 16 millones de pesos.