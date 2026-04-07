Gobierno de Guanajuato Inicia Entrega de 15,669 Tarjetas Rosa para Mujeres

El Gobierno del Estado de Guanajuato arranca el programa Tarjeta Rosa, entregando más de 15 mil apoyos a mujeres guanajuatenses, ofreciendo no solo apoyo económico sino también acceso a servicios complementarios.

En el marco del lanzamiento del programa Tarjeta Rosa , el Gobierno del Estado de Guanajuato efectuó la entrega de 15,669 apoyos económicos a mujeres residentes en los 46 municipios que conforman la entidad. Este evento marca un hito en la implementación de una iniciativa social integral, diseñada para empoderar y brindar asistencia a las mujeres guanajuatenses.

La distribución de las tarjetas, realizada en el primer día de operación del programa, se concretó gracias a una estrategia eficiente que permitió la entrega rápida y efectiva de los beneficios a aquellas mujeres que previamente se registraron y cumplieron con los requisitos establecidos. Esta acción forma parte fundamental de una política social robusta, impulsada por la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien ha enfatizado la importancia de no solo proporcionar apoyo financiero directo, sino también de facilitar el acceso a una gama diversificada de servicios y recursos que mejoren la calidad de vida de las beneficiarias. La iniciativa busca abordar las necesidades de las mujeres en múltiples dimensiones, desde la salud y el bienestar hasta la seguridad y la movilidad.\El proceso de registro y entrega de las tarjetas se diseñó con el objetivo de ser lo más accesible y eficiente posible. Las beneficiarias, para obtener la Tarjeta Rosa, debieron presentar una serie de documentos esenciales, incluyendo identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio que acreditara su residencia en el estado, el código QR generado durante el registro en línea, el acta de nacimiento de cualquier menor de edad que estuviera bajo su cuidado, una copia del Instituto Nacional Electoral (INE) de un beneficiario adicional y un número de teléfono celular activo. La solicitud de estos documentos permitió agilizar el proceso de verificación y entrega de las tarjetas, asegurando que los apoyos llegaran a las mujeres que más los necesitan. Esta diligencia en la gestión de los trámites refleja el compromiso del gobierno estatal con la transparencia y la eficiencia en la administración de los recursos públicos, garantizando que los beneficios del programa se distribuyan de manera justa y equitativa entre todas las mujeres elegibles. El programa está diseñado para ser un aliado constante en la vida de las mujeres guanajuatenses, ofreciendo soluciones prácticas a problemas cotidianos y contribuyendo a su desarrollo personal y profesional.\El programa Tarjeta Rosa no se limita al apoyo económico; a partir del 6 de abril, las beneficiarias podrán disfrutar de una amplia red de servicios complementarios diseñados para cubrir diversas necesidades. Entre estos servicios, se incluye asesoría legal telefónica disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, en áreas clave como derecho civil, derecho familiar, derecho penal, derecho mercantil y sucesiones. Adicionalmente, se brinda atención médica en línea, que permite a las beneficiarias acceder a consultas y orientación médica desde la comodidad de sus hogares, así como servicios de orientación psicológica y nutricional, cruciales para el bienestar mental y físico. El programa también ofrece servicios de prevención de adicciones, un aspecto fundamental para promover un estilo de vida saludable y evitar problemas de salud relacionados con el consumo de sustancias. En el ámbito de la salud, la Tarjeta Rosa contempla atención dental básica, incluyendo limpiezas y valoraciones, para garantizar el cuidado bucal de las beneficiarias. Además, se incluye asistencia en el hogar con servicios de plomería, cerrajería, electricidad y vidriería, así como cobertura para gastos funerarios, abarcando opciones de traslado, funeral o cremación, en momentos difíciles. En materia de movilidad, las beneficiarias contarán con apoyos como servicio de grúa, paso de corriente, cambio de llanta o suministro de combustible, lo que facilita su desplazamiento y les proporciona seguridad en situaciones de emergencia. La Secretaría del Nuevo Comienzo ha asegurado que la entrega de tarjetas continuará en los próximos días hasta completar el padrón de mujeres registradas en los 46 municipios del estado, reforzando así el compromiso del gobierno con el bienestar de las mujeres guanajuatenses





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