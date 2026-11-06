Gobierno de Guanajuato usa lápida familiar sin permiso en Festival de Muertos

María de Jesús Martínez exige respeto al descubrir que el gobierno municipal de Guanajuato utilizó la lápida de sus padres como decoración en el Túnel de Tradición sin consultar a la familia.

María de Jesús Martínez se encuentra en una situación de profundo dolor e indignación tras descubrir que la lápida que marca la tumba familiar de sus padres ha sido utilizada como elemento decorativo por las autoridades del gobierno municipal de Guanajuato capital. Este hecho ocurrió durante la reciente edición del Festival del Día de Muertos en el icónico Túnel de Tradición, una atracción turística que congrega a miles de visitantes locales y extranjeros.

Descubrimiento de la lápida en la escenografía

La familia de María de Jesús Martínez desconocía por completo el destino de la lápida original hasta que uno de sus hijos visitó el Túnel de Tradición y tomó una fotografía que reveló la presencia de la piedra funeraria entre la utilería de la festividad. Los restos de una hermana de María de Jesús, quien falleció en el año 2021, fueron agregados a la tumba familiar, lo que obligó a la familia a encargar una lápida nueva en ese momento.

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Desde entonces, la familia creyó que la lápida anterior había sido rota o desechada, ya que los empleados del panteón nunca les informaron qué sucedió con ella. La confirmación de su existencia llegó hace pocos días, cuando la lápida fue exhibida públicamente junto a otros objetos del panteón para decorar el túnel, sin previo aviso a los descendientes.

Falta de autorización y respeto de las autoridades

María de Jesús Martínez ha reiterado que el gobierno municipal nunca solicitó su permiso para utilizar la lápida, ni le ofreció alguna disculpa por esta invasión a la privacidad familiar. Considera que la lápida es un bien particular y un recuerdo sagrado del dolor por la pérdida de sus padres, por lo que no considera justo que se exhiba con fines turísticos sin el consentimiento de los familiares vivos.

La señora Martínez ha expresado su postura de que, en el caso extremo de necesitar lápidas para eventos, al menos se debe pedir autorización y mantener un trato respetuoso. Hasta la fecha, ninguna autoridad municipal se ha acercado para explicarle lo sucedido o reconocer el error, lo que ha aumentado la frustración de la familia afectada.

Consecuencias y posible vía legal

Este incidente resalta la práctica de desmantelar tumbas para utilizar ornamentos del panteón en el Túnel de Tradición, una práctica que ha generado conflictos con familiares de los fallecidos. María de Jesús Martínez ha solicitado que se respete a las familias que aún están vivas y que se les informe claramente qué sucede con las lápidas que ya no se usan.

Aunque aún no ha tomado una decisión definitiva sobre las acciones legales, la señora Martínez ha dejado claro que está abierta a explorar la vía legal para proteger los derechos de su familia y establecer un precedente de respeto. El caso sigue en espera de una respuesta oficial por parte de las autoridades de Guanajuato capital.