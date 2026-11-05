Gobierno de la 4T enfrenta repetidos escándalos sin condenas

En México, múltiples investigaciones por corrupción durante la Cuarta Transformación no han culminado en sentencias, lo que plantea dudas sobre la efectividad del sistema judicial y la rendición de cuentas.

En casi ocho años de gobiernos de la Cuarta Transformación, México ha registrado al menos 15 episodios de escándalo vinculados a integrantes de dicho movimiento. Gobierno, instituciones públicas y políticos de alto rango han sido objeto de investigaciones, auditorías y denuncias penales por corrupción, nepotismo y contratos a modo, pero ninguno ha culminado en una sentencia firme.

La magnitud de los escándalos y su falta de conclusiones judiciales

Los casos más destacados comprenden al Instituto Nacional Electoral, Seguridad Alimentaria Mexicana, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, el huachicol fiscal, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, entre otros. Cada uno de estos expedientes ha generado órdenes de aprehensión y separación de funcionarios, pero las demandas penales permanecen sin resolución.

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La Fiscalía General de la República ha emitido múltiples órdenes de aprehensión y denuncias penales, pero también ha detenido a la medida de la evidencia disponible. En el caso del huachicol, por ejemplo, se recobraron 10 millones de litros de combustible en Tampico, y se capturaron a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sin que la investigación avance contra el exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.

Entidades privadas y corporaciones involucradas en la corrupción del 4T

La auditoría del Tren Maya y la Refinería Olmeca en Dos Bocas han recalado pagos a sobreprecio y sobrecostos de más de 20 mil millones de dólares, respectivamente. A pesar de las denuncias contra exdirectores y exsecretaria de Energía Rocío Nahle, la Fiscalía considera que las investigaciones están en fase de integración técnica.

Asimismo, la carrera de la compañía Baker Hughes, contratista de Pemex, y la residencia de la embajada con el hijo de Marcelo Ebrard, mantuvieron la polémica en la mirada pública. La Secretaría Anticorrupción concluyó que no existía conflicto de interés, pero el caso sigue en la lista de denuncias penales.

El impacto real en la ciudadanía y las próximas etapas jurídicas

Para los ciudadanos, la falta de condenas genera sospechas sobre la integridad del sistema de justicia y la vigilancia de los recursos públicos. La transparencia y la rendición de cuentas parecen insuficientes cuando los expedientes se detienen sin juicios al término.

La Fiscalía promete continuar con la recopilación de pruebas y la consolidación de evidencias en cada expediente. Sin embargo, los plazos y la política de "integración técnica" han dejado a los familiares de los presuntos implicados en una zona de incertidumbre. La próxima fase de indagaciones está prevista para finales del año siguiente, aunque las autoridades no han establecido fechas firmes para las auditorías o los procesos penales.

Mientras tanto, las instituciones públicas mantendrán las medidas de separación y suspensión de cargos para funcionarios en proceso de investigación, con el objetivo de preservar la integridad del gobierno durante la vigencia de las investigaciones.