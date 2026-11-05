Gobierno de México descubre red empresarial por 2740 mdp en contratos electorales

El gobierno mexicano expone una red empresarial con vínculos desde 1999, responsable de obtener 2740.3 millones de pesos en contratos con organismos electorales estatales.

El Gobierno de México confirmó este jueves 5 de noviembre la existencia de una red empresarial que habría concentrado contratos millonarios con organismos electorales durante casi tres décadas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentaron las evidencias en Palacio Nacional durante la conferencia matutina. El objetivo central de la exposición es reconstruir el origen de esta estructura identificada, rastrear sus relaciones empresariales y laborales, y esclarecer los mecanismos utilizados para mantener su presencia como proveedores de materiales y servicios para las autoridades electorales.

2740.3 Millones de Pesos en Contratos Ilegales

La investigación reveló que las compañías vinculadas a esta estructura obtuvieron adjudicaciones por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025. Esta cifra se desglosa en dos periodos críticos analizados por las autoridades. Entre 2015 y 2023, un total de 23 de los 32 organismos públicos locales electorales (OPLE) adjudicaron contratos por aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas. A ese monto se suman otros 646.3 millones de pesos correspondientes a contrataciones realizadas durante 2024 y 2025 con 15 organismos electorales estatales. La funcionaria aclaró que la investigación se construyó mediante la revisión de información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, registros históricos de CompraNet y documentación empresarial. Aunque se trata de un análisis basado en fuentes abiertas, advirtió que los montos podrían modificarse conforme avancen las auditorías y se incorporen nuevos elementos.

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Vínculos Empresariales de los Hernández Casillas

Durante la exposición, se señaló a José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas como figuras centrales de la estructura empresarial investigada. Las autoridades identificaron múltiples compañías como Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández. La investigación detectó coincidencias en las estructuras corporativas, representantes legales, socios, domicilios y relaciones familiares entre distintas compañías. Según los hallazgos, aunque las empresas aparecían como participantes independientes en ciertos procedimientos de contratación, existirían conexiones que apuntan a intereses empresariales compartidos. El análisis también expuso posibles vínculos entre personas que anteriormente trabajaron en dependencias públicas y que posteriormente participaron en la constitución o representación de empresas proveedoras de materiales electorales.

Simulación de Competencia en Licitaciones

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es la manera en que las compañías habrían participado en los concursos para obtener contratos públicos. Raquel Buenrostro expuso indicios de que algunas empresas relacionadas entre sí intervenían en una misma licitación y presuntamente coordinaban sus propuestas económicas para determinar cuál presentaría la oferta ganadora. Este mecanismo habría permitido aparentar la existencia de competencia entre distintos proveedores, aunque detrás de las propuestas podrían encontrarse intereses empresariales vinculados. La investigación también identificó compañías que presuntamente compartían domicilios, números telefónicos, socios y representantes legales. Se señalaron casos de empresas sin empleados declarados o sin capacidad técnica claramente identificada para desarrollar los servicios contratados. Otro elemento bajo revisión es la dispersión de recursos entre diferentes compañías y personas físicas, mediante operaciones sucesivas que podrían dificultar la identificación de los beneficiarios finales del dinero. Estos elementos constituyen indicios expuestos por la Secretaría Anticorrupción y deberán ser corroborados por las autoridades investigadoras para determinar si existieron acuerdos ilegales, simulación de competencia o posibles delitos.

Antecedentes desde los Años Noventa

La mandataria insistió en que las presuntas irregularidades no comenzaron durante la actual administración del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezada por Guadalupe Taddei, sino que tienen antecedentes desde finales de los años noventa. "Esta red no nació hace dos años, nació por lo menos hace 27 años", sostuvo Sheinbaum Pardo. Los antecedentes se remontan a 1999 y al escándalo electoral de 2005. La investigación no se limita a los contratos recientes, sino que busca establecer una línea temporal completa que explique cómo esta red ha logrado mantenerse operativa durante casi tres décadas en el sector de los servicios electorales. Este hallazgo representa un esfuerzo significativo por parte del gobierno federal para limpiar las instituciones electorales y garantizar la transparencia en la inversión pública destinada a la logística electoral en México.