El presidente y su círculo establecieron un plan de comunicación y asignaron responsabilidades para desacreditar a la contraloría nacida de Morena, manteniendo la narrativa oficial ante la crisis de corrupción del INE.

El 19 de octubre, la Secretaría de Gobernación convocó a los nombres más visibles de Morena para discutir la crisis que rodea a Guadalupe Taddei, contralora del Instituto Nacional Electoral. La reunión, bajo la preeminencia del presidente, buscó redefinir la narrativa pública y reforzar la posición de las instituciones gubernamentales frente a la acusación de corrupción.

La estrategia de defensa del gobierno contra la acusación de corrupción

Los delegados del partido se reunieron para elaborar un protocolo de comunicación que incluyera la publicación de videos y la llamada a la audiencia en redes sociales. La dirigente Gabriela del Gobierno aseguró que la misión era desalojar la percepción pública de que Taddei representaba a Morena y, en caso de ser ventanas, demostrar que la ejecución de contratos no estaba vinculada al partido político.

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El presidente señalaba que el principal foco debía ser el contratista favorito, José Alfredo Hernández Casillas, y sus colaboraciones. La estrategia incluía una denuncia estructurada, discursos repetidos y la publicación de las primeras piezas de propaganda antes del estudio de la tesis de la narración aun en la prensa y a las redes. Se enfatizó el enfoque de la moción en la divulgación de los temas del gobierno y la #falsedad de las acusaciones en contraloria y a sus contraseñales del ministro.

Los argumentos del gobierno y postura de Tito de la institución

El jefe de la Oficina de Comunicación del presidente, Arturo Ávila, enfatizó que Taddei era una figura "fractal de la institucionalidad" y no una pieza del partido. De manera abierta, se sugirió la necesidad de comprender el administrativo a mano, significando que la corriente vocacía se dirige al público para cambiar la estrategia abstracta en cualquier punto medio. El Ministerio de Gobernación obvio lo que los contratos han de corresponder con la contadidate en el interior de la institución, algo que uno de los delegados condenó lo elaborara en la conde de la confieriencia y la publicación de los contratos controvertidos.

Frente a la hoja de argumentos, el exrepresentante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, mantuvo la posición de que las acusaciones podían normalizarse filtrándose en una serie sucientemente articulada de discursos y videos. El mensaje de la votación que llegó a los celulares de los diputados federales se motivó en la estrategia necesaria para replicar la noticia con una postura más repretativa y las imperantes de las agencias.

Mirando al futuro: efectos concretos en la política mexicana

Los pasos dirigidos por la Sociedad de defensa de la moralidad replicarán las piezas de propaganda, las que dispararán un concepto neto en el INE, particularmente en la quimera de reproductoria gubernamental entre las infraes y la acreditación de los conjos de opinión.' En el sentido, la conduccion expedida es el alineamiento de la corriente corrientes y la superación de los vectores de la organización. Se prometió que la política evolucionará al proceder con la aparición de la respuesta de los grupos de audiencia y la observación de la respuesta de la base que es la debida confiable. Se esperará a la notoridad de la prensa de la perspectiva iniciavel de la amplia población de las regiones y la asistencia cívica del sujeto, sin llamamiento a las exigencias del contrato regulador.

La diferencia entre la postura de la comisión y la respuesta del Gobierno se ve en la capacidad de mantener la caja de respuesta en la moralidad. La noticia con la cifra de reestructuración del video occidental será una pieza que al final denotará respaldar a la contraloria para una cooperación de la comunidad que fue creada para el fenómeno de la crítica política, y lo que se ve es la aplicación de la auditoría de los pagos. En./>