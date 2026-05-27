Gobierno de México informa disminución del 49% en homicidios dolosos durante la Estrategia Nacional de Seguridad

En la conferencia mañanera del 27 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch presentaron un balance de la Estrategia Nacional de Seguridad, destacando una reducción del 49% en homicidios dolosos de septiembre de 2024 a mayo de 2026, atribuida al fortalecimiento institucional y al aumento del 30% en la fuerza policial.

El Gobierno de México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum , presentó un informe de resultados correspondiente a la Estrategia Nacional de Seguridad , abarcando el periodo de septiembre de 2024 a mayo de 2026.

Durante la conferencia mañanera del 27 de mayo de 2026, la mandataria calificó los datos como "muy buenos resultados", destacando una reducción del 49% en los homicidios dolosos a nivel nacional. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), complementó la información señalando que el promedio diario tanto de homicidios dolosos como de delitos de alto impacto ha mantenido una tendencia a la baja sin precedentes en el país.

Subrayó que dicha disminución preliminar del 49% se calcula comparando el promedio diario nacional entre el inicio de la estrategia y el último mes reportado. García Harfuch atribuyó estos avances a varios factores, entre los cuales se menciona explícitamente el fortalecimiento de la capacidad operativa del Estado como pilar fundamental de la estrategia. Como evidencia concreta, indicó que en el lapso de un año y medio la fuerza policial ha crecido un 30%, incorporando aproximadamente 1,000 agentes adicionales.

Este incremento en el estado de fuerza busca mejorar la respuesta institucional y la presencia en territorio, contribuyendo a la construcción de entornos más seguros. El informe gubernamental busca therefore, consolidar un discurso de logros en materia de seguridad, aunque persisten debates sobre metodologías de medición y la sostenibilidad de estas cifras en el mediano plazo





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