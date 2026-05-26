Gobierno de México lanza campaña para combatir 'coyotaje' en trámites gubernamentales

El gobierno del Estado de México ha lanzado una campaña para combatir el 'coyotaje' en trámites gubernamentales, que incluye la creación de líneas de denuncia y la habilitación de Centros de Servicios Administrativos en varios municipios.

Se mantiene activa la campaña contra el 'coyotaje' en trámites gubernamentales en el Estado de México. El gobierno estatal habilitó líneas de denuncia para combatir este fenómeno y evitar que ciudadanos sean víctimas de fraudes o cobros ilegales dentro de oficinas públicas.

La medida forma parte de la campaña permanente '¡Di No al Coyotaje!

', impulsada por la Oficialía Mayor del Estado de México como parte de la estrategia de transparencia y combate a la corrupción de la administración encabezada por Delfina Gómez Álvarez. El objetivo es garantizar que la población pueda realizar sus trámites de manera gratuita, segura y sin intermediarios. Las personas podrán reportar irregularidades, intentos de fraude o malas prácticas mediante el número 800 702 87 70, habilitado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Además, la Secretaría de la Contraloría del Estado de México también puso a disposición el número 722 167 9409 y diversas extensiones telefónicas para denunciar posibles actos de corrupción cometidos por servidores públicos. La campaña se mantiene activa en los Centros de Servicios Administrativos instalados en municipios como Toluca, Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, entre otros. Estos espacios brindan atención de lunes a viernes, en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

La Oficialía Mayor pidió a la ciudadanía acercarse únicamente con personal debidamente identificado para recibir orientación en trámites relacionados con licencias, placas, actas de nacimiento, apostillas y otros servicios gubernamentales. El gobierno mexiquense aseguró que con estas acciones busca reforzar la legalidad y recuperar la confianza ciudadana en la atención pública. Los Centros de Servicios Administrativos ofrecen atención en varios municipios del Estado de México, incluyendo Toluca, Naucalpan, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

La Oficialía Mayor del Estado de México ha lanzado una campaña para combatir el 'coyotaje' en trámites gubernamentales, que incluye la creación de líneas de denuncia y la habilitación de Centros de Servicios Administrativos en varios municipios. El objetivo es garantizar que la población pueda realizar sus trámites de manera gratuita, segura y sin intermediarios.

La Oficialía Mayor pidió a la ciudadanía acercarse únicamente con personal debidamente identificado para recibir orientación en trámites relacionados con licencias, placas, actas de nacimiento, apostillas y otros servicios gubernamentales. El gobierno mexiquense aseguró que con estas acciones busca reforzar la legalidad y recuperar la confianza ciudadana en la atención pública





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