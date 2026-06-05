Gobierno de México y CNTE continúan negociaciones para resolver demandas del magisterio

El Gobierno de México y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan negociaciones para resolver las demandas del magisterio. La propuesta del gobierno incluye reforzar el sistema PensiónISSSTE y crear una aseguradora pública para cubrir el pago mensual de cuotas para personas jubiladas del régimen de cuentas individuales.

El Gobierno de México y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) continúan negociaciones para resolver las demandas del magisterio. La propuesta del gobierno incluye reforzar el sistema PensiónISSSTE y crear una aseguradora pública para cubrir el pago mensual de cuotas para personas jubiladas del régimen de cuentas individuales.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, expuso el proyecto durante la reunión con representantes de la CNTE. El secretario de Educación, Mario Delgado, reiteró el compromiso asumido por la Presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm). La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condenó la violencia y el vandalismo y pidió evitar afectaciones a niñas y niños que atraviesan la etapa final del ciclo escolar.

La administración federal mantendrá el diálogo con el magisterio y busca alcanzar un acuerdo pronto





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