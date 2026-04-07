Gobierno de Milei Retira Acreditaciones a Medios Argentinos por Presunta Campaña de Desinformación

El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, retira las acreditaciones a varios medios de comunicación, impidiendo el acceso a la Casa Rosada y el Congreso. La medida se relaciona con una presunta campaña mediática de desinformación. El sindicato de prensa denuncia un intento de silenciar la crítica.

MADRID, ESPAÑA - El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei , ha tomado la decisión de retirar las acreditaciones de prensa a varios medios de comunicación , impidiendo así el acceso a la Casa Rosada y al Congreso de la Nación a ciertos periodistas. Esta medida, anunciada el lunes, ha generado una fuerte controversia y ha sido calificada por diversas organizaciones y periodistas como un intento de silenciar la crítica y restringir la libertad de prensa .

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) expresó su repudio a la acción gubernamental, denunciando que el ejecutivo 'intenta silenciar al periodismo crítico y no permite el ingreso a varios acreditados' y exigiendo que los profesionales de la información puedan 'trabajar con normalidad'.\La medida gubernamental, según fuentes oficiales, estaría relacionada con la publicación de artículos y reportajes que se asocian a una presunta campaña mediática de desinformación destinada a desacreditar al gobierno de Milei durante el presente año. Entre los periodistas afectados por esta restricción se encuentran Liliana Franco, de Ámbito Financiero; Jonatan Heguier, de El Destape; Tatiana Scorciapino, de El Tiempo Argentino, y Fabián Waldman, de La Patriada, según informa el diario Clarín. Tatiana Scorciapino, a través de sus redes sociales, denunció la revocación de su acreditación sin justificación, asegurando que no dejarán de publicar. Javier Slucki, también de El Destape, calificó la situación como 'censura' y lamentó que se utilice una 'investigación sin prueba alguna' como pretexto para limitar el acceso a la información. La acción del gobierno se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y ciertos sectores de la prensa, y coincide con una investigación en curso sobre una presunta red de desinformación.\La investigación, conocida como 'La Compañía', se basa en una filtración de documentos de inteligencia rusos que revelaron una presunta operación para influir en la opinión pública argentina. La Secretaría de Inteligencia de Estado argentina (SIDE) confirmó la existencia de esta red, operada por ciudadanos rusos, que buscaba difundir información falsa y consolidar redes de influencia en el territorio nacional. Según la SIDE, el caso fue investigado y puesto en conocimiento de la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025. El gobierno defiende su postura argumentando que la medida busca proteger la información veraz y combatir la desinformación. Sin embargo, la oposición y diversos sectores de la sociedad civil critican la decisión, considerándola un ataque a la libertad de prensa y un intento de debilitar la capacidad de los medios para fiscalizar al poder. La situación genera un ambiente de incertidumbre en el ámbito periodístico argentino, con debates sobre el acceso a la información y el papel de los medios en la democracia. La controversia se intensifica a medida que se profundiza la investigación y se debaten las implicaciones de las acciones gubernamentales





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