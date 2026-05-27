Gobierno de Nuevo León y Unicef presentan estrategia Tarjeta Azul para proteger a infancias durante el Mundial 2026

La estrategia Tarjeta Azul busca proteger a la niñez durante el Mundial 2026 mediante acciones coordinadas entre gobierno, sector turístico y sociedad civil. Mariana Rodríguez Cantú destacó la prioridad de salvaguardar a la primera infancia.

El Gobierno del Estado de Nuevo León , en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF ), ha lanzado la estrategia 'Tarjeta Azul', una iniciativa destinada a proteger a la niñez durante la celebración del Mundial de Fútbol 2026, cuyos partidos se llevarán a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

La presentación oficial se realizó en un evento encabezado por Mariana Rodríguez Cantú, titular de la oficina Amar a Nuevo León, quien destacó que la prioridad de la administración estatal es salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes, especialmente en contextos de alta afluencia turística como un evento deportivo de talla mundial. La 'Tarjeta Azul' no solo se enfoca en la protección inmediata durante el Mundial, sino que se proyecta como una estrategia de largo plazo para atender problemáticas estructurales de la entidad, tales como la violencia infantil, la explotación laboral y la trata de personas.

Rodríguez Cantú subrayó que se requiere de una acción coordinada y sostenida entre el gobierno, la industria turística, el sector de transporte y la sociedad civil para garantizar entornos seguros para las infancias. Además, se contempla la participación activa de medios de comunicación y plataformas digitales en la difusión de materiales audiovisuales y contenidos que concienticen a la afición sobre la importancia de respetar y proteger los derechos de los niños.

Como parte de la estrategia, se realizarán talleres de sensibilización en escuelas y comunidades, así como la creación de murales comunitarios con participación de la niñez, promoviendo la expresión artística como herramienta de prevención. La colaboración con UNICEF permitirá implementar protocolos de actuación ante situaciones de riesgo, capacitar a personal turístico y de transporte, y establecer canales de denuncia accesibles.

El gobierno estatal reiteró su compromiso con la infancia, asegurando que la 'Tarjeta Azul' es un paso firme hacia la construcción de un Nuevo León donde todos los niños y niñas crezcan en un ambiente de respeto y protección





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