Gobierno de San José de Iturbide ignora a INAH sobre suspender obras en el Templo de la Santa Casa

El gobierno de San José de Iturbide ha ignorado una solicitud del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para suspender las obras en el Templo de la Santa Casa de Loreto.

El gobierno de San José de Iturbide ha ignorado una solicitud del Instituto Nacional de Antropología e Historia ( INAH ) para suspender las obras en el Templo de la Santa Casa de Loreto.

El Centro INAH Guanajuato había solicitado una visita de inspección al lugar para verificar las condiciones de la obra, ya que no existe autorización emitida por la dependencia federal para la ejecución de los trabajos. La solicitud quedó establecida en un oficio firmado por el director del Centro, que también se refirió a la falta de permisos y la necesidad de analizar técnicamente la propuesta y emitir observaciones según la normatividad vigente en materia de protección del patrimonio histórico.

A pesar de esto, los trabajos en el templo han continuado sin permisos, lo que ha generado preocupación entre los integrantes del Ayuntamiento, quienes han solicitado la comparecencia de los directores de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Tránsito y Movilidad para que expliquen los alcances del proyecto, estudios que lo sustentan y permisos correspondientes. Además, Miguel Ferro Herrera, cronista del municipio iturbidense e historiador, ha solicitado formalmente la intervención del INAH, advirtiendo sobre la importancia de que cualquier intervención en espacios vinculados al patrimonio histórico se realice bajo criterios técnicos especializados y con las autorizaciones correspondientes de las instancias competentes.

En la misma tesitura, integrantes del Colegio de Ingenieros y Arquitectos han expresado públicamente la necesidad de transparentar el proyecto y garantizar que las modificaciones propuestas respeten tanto la imagen urbana como los valores históricos del entorno. Derivado de lo anterior, distintas direcciones del Gobierno Municipal de San José de Iturbide han reconocido oficialmente que no existe en sus archivos ninguna autorización emitida por el INAH para los trabajos de ampliación y modificación que se realizan en el templo de la Santa Casa de Loreto, inmueble considerado histórico y ubicado en la zona centro de la ciudad





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