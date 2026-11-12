Gobierno de Sheinbaum consolida soberanía energética y controla precios en 2024

La secretaria Luz Elena González Escobar informó que la administración Sheinbaum ha fortalecido a Pemex y CFE, estabilizando los precios de combustibles y electricidad para proteger a los consumidores mexicanos.

La Secretaría de Energía, encabezada por la secretaria Luz Elena González Escobar, presentó ante las comisiones del Senado un balance detallado de la política energética durante los primeros dos años del mandato de la presidenta Sheinbaum. La funcionaria destacó la recuperación activa de la soberanía nacional en materia de recursos, reafirmando el rol central de las empresas públicas en el desarrollo del país.

Fortalecimiento de Empresas Públicas Nacionales

Luz Elena González Escobar afirmó que el sector energético ha vuelto a constituirse en un pilar fundamental del desarrollo nacional bajo la actual administración. Este logro se basa en la rectoría del Estado, el fortalecimiento institucional de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, así como en una planeación estratégica que orienta el rumbo del sector con claridad y definición.

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La secretaria señaló que se ha logrado estabilizar el precio de la gasolina y el diésel, manteniéndolos por debajo de la tasa general de inflación. Este control de precios es considerado una herramienta clave para la contención inflacionaria y la protección del poder adquisitivo de las familias mexicanas frente a la volatilidad del mercado internacional.

Estrategias de Contención Inflacionaria

Se renovó la estrategia gubernamental para garantizar que el precio de la gasolina regular se mantenga por debajo de los 24 pesos por litro en todo el territorio nacional. Esta medida requiere coordinación constante y ha contado con la participación voluntaria y solidaria de 13,650 estaciones de servicio, que han sumado sus esfuerzos para cumplir con este objetivo de precio accesible.

De manera similar, se establecieron acuerdos voluntarios con las empresas distribuidoras de combustibles para mantener el precio del diésel por debajo de los 27 pesos por litro. Luz Elena González Escobar reconoció que este es un sector complejo, pero resaltó el éxito de estas alianzas voluntarias como un mecanismo eficaz para proteger a los consumidores sin depender únicamente de la regulación coercitiva.

Acceso Justo a la Energía Renovable

La política actual busca convertir la energía en un instrumento de justicia social, promoviendo decididamente la transición hacia energías renovables. La secretaria indicó que la energía eléctrica para las familias ha resultado sensiblemente más barata en términos reales, ya que las tarifas se han mantenido por debajo del incremento generalizado de precios ocurrido durante estos dos años.

Se ha priorizado el fortalecimiento continuo de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos para evitar que la provisión eléctrica y de combustibles quede a merced de las fuerzas del mercado. Esta postura busca garantizar que el ejercicio de los derechos de los mexicanos y la vitalidad de las actividades económicas no se vean comprometidos por la especulación financiera.

Metas de Generación y Soberanía

En el sector eléctrico, se estableció la meta estratégica de incorporar 32,000 megawatts de nueva capacidad de generación para el año 2030. Esta cifra refleja el compromiso de la administración con la seguridad energética y la expansión de la infraestructura nacional bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad.

Luz Elena González Escobar explicó que la actual administración está revirtiendo décadas de políticas neoliberales que fragmentaron a las empresas públicas y gestionaron la energía como una mercancía sujeta a la mejor oferta. A pesar de los retos enormes y las resistencias poderosas que persisten, el gobierno avanza en la consolidación de un modelo energético basado en la soberanía y el interés nacional.