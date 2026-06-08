Gobierno de Sheinbaum presenta modelo nacional de academias de fútbol como legado del Mundial 2026

El gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha presentado un plan integral para crear escuelas y canteras de fútbol asociadas a todos los clubes profesionales, buscando un legado social permanente del Mundial 2026. El proyecto, llamado Modelo Social para el Desarrollo Integral del Futbolista Mexicano, establece un sistema nacional de detección y formación de talentos desde edades tempranas, con academias certificadas y procesos de seguimiento, enfocándose en inclusión social y desarrollo deportivo para niñas y niños de todo el país.

El gobierno federal, bajo la liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum , ha presentado una iniciativa ambiciosa destinada a transformar el futuro del fútbol mexicano y dejar un legado social duradero con motivo de la Copa Mundial de 2026, que se celebrará en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

El proyecto, denominado Modelo Social para el Desarrollo Integral del Futbolista Mexicano, propone la creación sistemática de escuelas de formación y canteras vinculadas a todos los clubes profesionales del país. La idea central es construir un puente sólido entre el fútbol infantil y escolar y las categorías profesionales, estableciendo un ecosistema nacional que permita la detección temprana de talentos y su desarrollo integral a lo largo del tiempo.

Este sistema no se limita a la apertura de academias aisladas, sino que busca una estructura coordinada, con procesos de visoría, seguimiento y certificación que conviertan a cada club en un verdadero centro formativo de largo plazo, con estándares de calidad y compromiso social. Según explicó la Presidenta Sheinbaum durante la presentación, este llamado nació de la necesidad imperiosa de ampliar las oportunidades deportivas para niñas, niños y jóvenes en todo el territorio nacional, sin distinción de su origen social o económico.

La mandataria subrayó que el fútbol debe ser una herramienta de inclusión y movilidad social, y que la realización del Mundial 2026 representa una ventana histórica para institutionalizar este cambio. El modelo contempla que cada equipo de la Liga MX, y potencialmente otras ligas profesionales, asuma la responsabilidad de operar al menos una academia certificada en su región, priorizando zonas con menor acceso a infraestructura deportiva.

Las academias no solo se enfocarán en la tecnificación deportiva, sino que integrarán componentes educativos, de salud y de desarrollo personal, buscando formar atletas integrales y ciudadanos responsables. El objetivo final es que México pueda competir al más alto nivel en el escenario internacional no solo con once jugadores en la cancha, sino con un sistema sostenible que alimente constantemente al fútbol nacional de talentos bien preparados.

Este proyecto representa un esfuerzo por profesionalizar y socializar la formación futbolística, alineándola con los estándares de las potencias mundiales. Seespera que, además de elevar la calidad del deporte, el modelo genere empleos especializados (entrenadores, visores, preparadores físicos, psicólogos deportivos) en múltiples comunidades.

El legado del Mundial, por tanto, trasciende los estadios: se materializará en cientos de canchas, escuelas y programas que permanecerán por generaciones, ofreciendo a la niñez mexicana un camino alternativo basado en la disciplina, el trabajo en equipo y el deporte. Autoridades y dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol han manifestado su apoyo a la iniciativa, reconociendo que su éxito dependerá de la coordinación estrecha entre gobierno, clubes, instituciones educativas y las propias familias.





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