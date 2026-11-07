Gobierno de Sinaloa ratifica respaldo al sector rural y reelege a Sergio Zambada

El gobierno estatal reafirma su compromiso con los productores agrícolas de Sinaloa durante la asamblea de la Federación de Propietarios Rurales.

El secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, reafirmó el apoyo incondicional del Gobierno del Estado a los productores y organizaciones rurales durante la Asamblea General Ordinaria Anual. Este evento tuvo lugar en el contexto de la reelección de Sergio Alberto Zambada Gómez al frente de la Federación de Propietarios Rurales del Estado de Sinaloa. La presencia de la subsecretaria de Agricultura, Karla García Villela, junto con Bello Esquivel, simboliza la continuidad institucional en la atención a las demandas del campo.

Compromiso con la unidad productiva

En representación de la gobernadora Graciela Domínguez Nava, Ismael Bello Esquivel destacó que la coordinación entre productores, organizaciones civiles y autoridades es fundamental para resolver los retos actuales. Reconoció el esfuerzo de los agricultores sinaloenses, quienes han mantenido activa la producción a pesar de las dificultades que enfrenta el sector en la entidad. Bello Esquivel señaló que en Sinaloa se han atravesado momentos difíciles, pero el sector no se ha quedado lamentándose, sino que sigue de pie.

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Reconocimiento al liderazgo federativo

Durante el encuentro, el secretario de Agricultura y Ganadería hizo un reconocimiento especial a Manuel Rodríguez Ponce por los años de trabajo y dedicación brindados a la Federación de Propietarios Rurales. Asimismo, valoró el equipo jurídico que ha respaldado a la organización en la defensa de los intereses de sus agremiados. El titular de la Secretaría destacó el liderazgo de Sergio Alberto Zambada Gómez y su labor al frente de la Federación, reiterando la disposición del Gobierno del Estado para mantener una relación cercana.

Diálogo para la competitividad agrícola

Ismael Bello Esquivel sostuvo que el diálogo y la unidad deben prevalecer como herramientas para impulsar el desarrollo y la competitividad del campo sinaloense. El funcionario refrendó que, por instrucción de la gobernadora Graciela Domínguez Nava, se dará todo lo que se requiera para buscar las mejores condiciones para el campo. Esta postura busca garantizar que las organizaciones rurales tengan el soporte necesario para gestionar mejores condiciones de producción.

Resultados de tres años de gestión

Como parte de la asamblea, Sergio Zambada Gómez presentó un informe detallado sobre los resultados alcanzados durante los últimos tres años de gestión. El dirigente subrayó que la colaboración institucional y la participación de los productores han sido factores clave para consolidar avances en beneficio del sector. Estos logros se han alcanzado en un contexto marcado por importantes desafíos para la actividad agrícola en la región.

Visión de futuro y próximos pasos

La reunión sirvió para reforzar los lazos entre la administración estatal y las estructuras representativas de los productores. Se enfatizó la necesidad de continuar trabajando en conjunto para enfrentar las problemáticas actuales del agro. La reelección de Sergio Alberto Zambada Gómez indica la continuidad en las estrategias de gestión que han caracterizado al sector en el periodo reciente, manteniendo el enfoque en la unidad y la resolución práctica de conflictos.