Gobierno de Texcoco inicia retiro de cableado aéreo para mejorar imagen urbana

El Ayuntamiento de Texcoco, bajo la dirección de Nazario Gutiérrez Martínez, retira cableado obsoleto en colaboración con Telmex e Izzi, avanzando hacia la infraestructura subterránea para eliminar la contaminación visual.

El Gobierno Municipal de Texcoco ha dado inicio a una operación estratégica para limpiar el primer cuadro de la ciudad, centrada en el retiro masivo de cableado en desuso que genera contaminación visual y degrada la estética urbana. Esta iniciativa busca recuperar los espacios públicos y mejorar significativamente la imagen de las fachadas, eliminando lo que comúnmente se conoce como las temidas telarañas de cables que atraviesan calles y edificios.

Coordinación con empresas de telecomunicaciones

La ejecución de esta jornada de limpieza se realiza bajo la coordinación directa del Ayuntamiento, liderado por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, en estrecha colaboración con principales proveedores de servicios. Las empresas involucradas en este esfuerzo conjunto incluyen a Teléfonos de México, Izzi, Megacable, Totalplay y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes han participado activamente en las mesas de trabajo previas.

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El propósito fundamental de esta alianzas público-privadas es avanzar de manera gradual hacia la introducción de infraestructura subterránea en el centro de Texcoco. Durante las primeras etapas de los trabajos, se retiró una cantidad considerable de líneas que ya no se encontraban en servicio, lo cual representa un paso crucial para ordenar el paisaje urbano y reducir los riesgos asociados a la acumulación de instalaciones.

Riesgos eléctricos y mejora estética comprobada

El retiro de este cableado obsoleto no solo responde a criterios estéticos, sino que también aborda preocupaciones técnicas importantes sobre la seguridad de la infraestructura eléctrica. La acumulación excesiva de cables en los postes generaba sobrecargas significativas, aumentando el riesgo de cortocircuitos y fallas en el suministro de servicios en la zona.

Los vecinos de la zona han expresado su satisfacción ante los resultados inmediatos de esta intervención, destacando notablemente el cambio positivo en la apariencia de las fachadas. Este mejoramiento visual es particularmente relevante en aquellos edificios que fueron rehabilitados y pintados recientemente, permitiendo que sus trabajos de restauración se preserven y luzcan adecuadamente sin la obstrucción visual previa.

Compromiso con la infraestructura subterránea

El alcalde Nazario Gutiérrez Martínez informó que el acuerdo con las empresas prestadoras de servicios se encuentra prácticamente listo para su implementación completa. Ante esta situación, el mandatario municipal expresó su confianza en que todas las compañías participantes se sumen al proyecto de transición hacia el cableado subterráneo, un cambio estructural que requiere la cooperación de todos los actores involucrados.

Con la nueva imagen que se está logrando para la ciudad, el objetivo es eliminar toda la contaminación visual que genera el cableado aéreo, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Esta medida busca que la inversión en rehabilitación de fachadas no se vea comprometida por la presencia constante de cables viejos, garantizando así la durabilidad de las mejoras estéticas realizadas.

Próximos pasos y visión a futuro

Aunque el presidente municipal reconoció que todavía existen retos significativos para mejorar completamente la infraestructura y los espacios urbanos, aseguró que su administración continuará impulsando obras públicas constantes. Estas acciones incluyen la rehabilitación de espacios para fortalecer la identidad de Texcoco y ofrecer un entorno más digno para las familias.

Con el retiro definitivo del cableado obsoleto y la futura instalación de líneas subterráneas, el Gobierno Municipal espera ofrecer calles más ordenadas y seguras. Esta transformación busca proporcionar espacios públicos libres de contaminación visual, consolidando un Texcoco más moderno, seguro y atractivo para sus residentes y visitantes.