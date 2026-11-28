Veracruz adquiere cuatro helicópteros con recursos del Fideinap, mientras diputados exigen transparentar el uso del fondo para desastres. La entrega se escalona hasta febrero de 2027.

El Gobierno de Veracruz destinó 21 millones 681 mil 746 dólares a la compra de cuatro helicópteros para atender emergencias. La secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, informó la operación durante su comparecencia ante diputados locales, donde también fue cuestionada por el uso de los recursos.

Según la funcionaria, dos de las aeronaves llegarán en la primera semana de diciembre, mientras que las dos restantes arribarán a Veracruz en febrero de 2027. La compra avanza en medio de cuestionamientos de legisladores de distintas bancadas sobre el origen y control del dinero.

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Cómo se financian los helicópteros de Veracruz

La adquisición se financia mediante el Fideicomiso Público de Administración e Inversión para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros, conocido como Fideinap. Osorno Maldonado precisó que en diciembre de 2025 se pagó un anticipo equivalente al 15 por ciento del contrato.

Asimismo, la funcionaria explicó que recientemente se liquidó el costo de los primeros dos helicópteros. Advirtió que la llegada de las unidades dependerá de las condiciones meteorológicas durante el traslado.

Una vez en territorio veracruzano, las cuatro unidades quedarán bajo resguardo y operación técnica de la Dirección General de Aeronáutica del Estado. Se utilizarán para traslados médicos, atención de comunidades incomunicadas y combate de incendios forestales.

Legisladores piden aclarar el destino del fondo

Legisladores de distintas bancadas cuestionaron la disponibilidad de recursos del fideicomiso, los procedimientos de adquisición y la falta de información sobre las autorizaciones de su comité técnico. El diputado Héctor Yunes Landa pidió explicar el destino de mil 17.3 millones de pesos que, de acuerdo con el informe oficial de fideicomisos correspondiente a 2025, estuvieron disponibles para la atención de desastres.

Yunes Landa señaló que el fondo contaba inicialmente con 104.8 millones de pesos y recibió dos ampliaciones presupuestales, una de 152 millones y otra de 750 millones, después de las inundaciones registradas ese año. Solicitó precisar cuánto dinero fue comprometido, cuánto se pagó y qué cantidad permanece disponible.

La diputada María Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, cuestionó la operación del fideicomiso y la falta de publicación de las actas de su comité técnico. En respuesta, Osorno Maldonado explicó que el 6 de enero de 2025 se modificaron los lineamientos del fondo mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, para transferir la presidencia del comité técnico a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

La funcionaria sostuvo que esta modificación permite utilizar los recursos en proyectos preventivos y equipamiento para atender emergencias. La transcripción de la comparecencia concluye con los cuestionamientos de los legisladores, por lo que no consta la respuesta sobre el desglose solicitado.

Poza Rica espera obras y reubicación de familias

Alrededor de 3 mil 500 personas permanecen pendientes de reubicación en Poza Rica tras las inundaciones de 2025, según lo señalado por Héctor Yunes Landa. El legislador pidió conocer el padrón de damnificados, así como las obras concluidas, en ejecución y sin iniciar.

Osorno Maldonado reconoció retrasos en la construcción del bordo de protección de Poza Rica, que atribuyó a procedimientos de licitación federal declarados desiertos. Explicó que, mientras se concretaba la contratación, se colocaron costales y bordos provisionales para disminuir el riesgo de inundaciones.

La diputada Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, solicitó conocer la inversión total destinada a la recuperación del norte de Veracruz y el avance de las obras en el bordo del río en Poza Rica. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) atiende los puentes principales, mientras que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) de Veracruz tiene a su cargo caminos y accesos en Poza Rica y Álamo.

En materia de reubicación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Gobierno estatal proyectan un desarrollo habitacional en Coatzintla para familias de Poza Rica. El 31 de octubre se entregaron tarjetas bancarias para autoconstrucción a 171 familias de Ilamatlán, 161 de Ixhuatlán de Madero y 133 de Zontecomatlán, Texcatepec y Huayacocotla.

En prevención, Osorno Maldonado reportó una inversión cercana a 39 millones de pesos para instalar el Sistema Regional de Alerta Temprana Multirriesgo para Veracruz Norte (SAT-VN). Según la funcionaria, los dispositivos usan radio VHF e internet satelital para mantener la transmisión de alertas ante interrupciones del suministro eléctrico o de las redes convencionales.