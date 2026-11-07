Gobierno de Veracruz proyecta presupuesto 2027 y depende de la Federación

La iniciativa de Ley de Ingresos de Rocío Nahle presenta 185 mil 597 mdp para Veracruz en 2027. El 92.1% será federal con crecientes recortes en participaciones.

La gobernadora Rocío Nahle García presentó el jueves 5 de noviembre al Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2027. Esta propuesta establece un presupuesto total de 185 mil 597 millones de pesos para la entidad, lo que representa un incremento del 4.6 por ciento respecto a los 177 mil 408 millones autorizados para 2026.

Dependencia crítica de recursos federales

El análisis detallado de la propuesta revela que Veracruz permanecerá altamente dependiente de la administración centralizada. De los ingresos proyectados, 170 mil 988 millones de pesos llegarían directamente de la Federación a través de participaciones, aportaciones, convenios y otros fondos específicos. En contraste, la recaudación propia aportarían apenas 11 mil 852 millones, lo que equivale al 6.4 por ciento del total. Esta cifra contrasta con el 92.1 por ciento correspondiente a recursos federales, confirmando que el gobierno estatal financiará 92 de cada 100 pesos de sus ingresos provenientes de la capital del país.

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Aumentos en aportaciones y ajustes municipales

El crecimiento presupuestal previsto para 2027 descansa principalmente en el aumento de las aportaciones del Ramo 33. Este rubro experimentará un incremento del 8.6 por ciento, pasando de 71 mil 611 millones a 77 mil 794 millones de pesos. La diferencia de 6 mil 183 millones explicaría aproximadamente tres cuartas partes del incremento total estimado para el próximo año. Dentro de este fondo, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo concentraría 43 mil 296 millones de pesos, un aumento de 4 mil 168 millones respecto a 2026. Asimismo, se priorizará el financiamiento local con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal alcanzando 11 mil 919 millones y el Fondo de Fortalecimiento Municipal elevándose a 8 mil 838 millones.

Reducción estratégica de participaciones

Mientras las aportaciones crecen, las participaciones federales, recursos que el gobierno estatal utiliza con mayor libertad, registrarían una disminución. Estas se reducirían de 79 mil 663 millones a 79 mil 020 millones de pesos, una caída de 643 millones que representa el 0.8 por ciento. Los recortes incluyen 217 millones en el Fondo de Fiscalización y Recaudación, 190 millones en el Fondo General de Participaciones y 122 millones en recursos vinculados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. La Secretaría de Finanzas y Planeación justificó esta previsión basándose en la experiencia de 2026, cuando los recursos recibidos fueron inferiores a los programados, por lo que se incluye una previsión del 95 por ciento de los estimados de la SHCP.

Estrategia fiscal sin aumento de tasas

En el ámbito de la recaudación interna, la iniciativa prevé obtener 11 mil 852 millones de pesos, un aumento del 9.2 por ciento respecto a lo autorizado para 2026. La mayoría provenirá de impuestos con 7 mil 780 millones y del cobro de derechos con 3 mil 806 millones. A pesar de esta proyección de crecimiento, el Gobierno de Nahle mantiene las tasas vigentes sin crear nuevos gravámenes. El impuesto sobre nóminas permanecerá en el 3 por ciento y el gravamen por servicios de hospedaje en el 2 por ciento. Tampoco hay cambios en loterías ni en la tenencia vehicular, manteniendo descuentos por pago oportuno.

Tecnología para combate a la evasión

La estrategia de la SEFIPLAN para maximizar la recaudación propia se centrará en la eficiencia operativa y la detección de irregularidades. Las acciones priorizadas incluyen combatir la evasión fiscal, ampliar el padrón de contribuyentes y detectar omisiones mediante el cruce de información con autoridades federales. Entre las herramientas destacadas figura el uso de inteligencia artificial para identificar inconsistencias en declaraciones y operaciones atípicas, buscando optimizar la captación sin alterar la estructura tributaria actual.