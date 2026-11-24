El gobierno del Estado de México coordina la instalación de la Mesa Política con autoridades electorales antes de fin de 2026 para blindar las elecciones 2027.

La administración estatal del Estado de México, liderada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se encuentra en la fase final de la elaboración de los mapas de riesgo y en los preparativos formales para la instalación de la Mesa Política institucional. Este conjunto de acciones estratégicas busca garantizar condiciones de seguridad e imparcialidad antes del inicio del proceso electoral de 2027, asegurando la protección del padrón electoral más grande del país.

Coordiación interinstitucional para el blindaje electoral

El secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, confirmó que la administración trabaja de manera coordinada con las autoridades electorales locales y federales para definir los detalles técnicos del blindaje comicial. Esta articulación operativa involucra directamente al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y a la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE).

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El objetivo principal de esta alianza institucional es establecer la fecha exacta de instalación de la Mesa Política, un órgano de diálogo y seguimiento que reunirá periódicamente a estas autoridades junto con los partidos políticos con registro en la entidad. La anticipación en la coordinación permite afinar los protocolos de seguridad y garantizar que todos los actores estén alineados desde etapas tempranas de la contienda.

Cronograma de instalación de la Mesa Política

Horacio Duarte Olivares puntualizó que este órgano clave prevé quedar formalmente instalado antes de que concluya el año 2026. Esta anticipación estratégica está diseñada para preceder al arranque oficial de las precampañas y los procesos internos de las fuerzas políticas, los cuales están programados para comenzar en enero del año siguiente.

Al establecer esta mesa de trabajo meses antes del inicio de las precampañas, el gobierno estatal busca resolver posibles conflictos de competencia o seguridad antes de que los candidatos inicien sus campañas activas. Esta medida preventiva evita sorpresas logísticas y asegura que los mecanismos de protección estén operativos desde el primer momento en que las figuras políticas comiencen sus actividades públicas oficiales.

Aplicación de mapas de riesgo y protección a candidatos

Respecto a los mapas de riesgo, la Secretaría General de Gobierno detalló que estos insumos técnicos permiten ubicar zonas prioritarias e identificar escenarios de vulnerabilidad en los municipios del Estado de México. Estos instrumentos sirven para proteger tanto la integridad del electorado como el libre desarrollo de las campañas, asegurando que los actos proselitistas se realicen en entornos seguros y controlados.

Los esquemas de protección y seguridad institucional aplicarán directamente a las personas que obtengan la calidad oficial de precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos debidamente registrados ante los órganos correspondientes. Las medidas de prevención están diseñadas para identificar condiciones de seguridad específicas para cada grupo de participantes, permitiendo una respuesta rápida ante cualquier incidente.

Impacto en la estabilidad social y precedentes históricos

Con estas acciones preventivas, la administración mexiquense busca evitar focos de conflicto y dar certeza a la ciudadanía durante la contienda donde se renovarán diversos cargos de elección popular. El antecedente directo de este mecanismo de prevención se remonta a procesos comiciales anteriores en la entidad, donde la coordinación entre el gabinete de seguridad y las autoridades electorales facilitó el procesamiento oportuno de peticiones de resguardo personal y monitoreo territorial.

Las autoridades mexiquenses mantendrán interlocución permanente con las dirigencias de las fuerzas políticas para preservar la estabilidad social durante todo el calendario electoral. Este compromiso institucional refleja la intención del gobierno estatal de utilizar la experiencia acumulada en elecciones anteriores para optimizar la seguridad y la confianza en el proceso democrático del próximo año.