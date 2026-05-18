Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Torreón, Empresas y Sector Laboral: Tercera Feria de Empleo 2026

En esta ocasión, la feria de empleo contará con más de 800 vacantes, las cuales abarcarán puestos de nivel operativo, administrativo y profesional. La oferta laboral incluye áreas especializadas como producción, almacén, mantenimiento, recursos humanos, contabilidad, ventas, ingeniería, auditoría y supervisión. Por lo tanto, esta edición se enfocará en la población juvenil que está finalizando estudios de bachillerato, carreras técnicas, licenciaturas e ingenierías, respondiendo así a las necesidades de las industrias locales que demandan personal técnico y profesional calificado.

El Gobierno del Estado, a través de la coordinación con el Ayuntamiento de Torreón y el sector empresarial local, anunció la organización de la tercera Feria de Empleo 2026 en esta importante población.

El evento laboral pondrá a disposición del público más de ochocientos puestos de trabajo en remuneraciones que oscilan entre los 10 mil y los 23 mil pesos mensuales. La actividad tendrá lugar el próximo viernes 22 de mayo en un horario de 09:00 a 14:00 horas en el gimnasio de la Unidad Deportiva de Torreón, ubicado en la intersección de Paseo de la Rosita y bulevar Revolución.





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