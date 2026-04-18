Gobierno Estatal y Municipal Unen Esfuerzos en Atlixco para Fortalecer la Educación y la Atención Ciudadana

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, recibió al secretario de Educación Pública del estado, Manuel Viveros Narciso, durante la jornada 'Por Amor a Puebla', destacando la importancia de la educación para el desarrollo municipal y fortaleciendo la cercanía entre gobierno y ciudadanía.

La presidenta municipal de Atlixco , Ariadna Ayala Camarillo, fungió como anfitriona de la visita del secretario de Educación Pública del estado, Manuel Viveros Narciso , en un evento enfocado en la atención ciudadana bajo la iniciativa 'Por Amor a Puebla'. Esta importante estrategia busca facilitar el acceso de la población a diversos servicios y trámites esenciales, promoviendo una administración más cercana y eficiente.

La Jornada de Atención Ciudadana, que se llevó a cabo con la participación activa de ambos funcionarios, se convirtió en un espacio propicio para el diálogo y la resolución de inquietudes planteadas por los habitantes de Atlixco, reafirmando el compromiso de las autoridades con el bienestar de la comunidad. Durante el transcurso del encuentro, la alcaldesa Ariadna Ayala hizo hincapié en la trascendencia de este tipo de acciones para consolidar la vinculación entre las diferentes esferas de gobierno y la ciudadanía. Enfatizó que esta metodología de trabajo se alinea con una visión humanista que pone en el centro la atención directa y continua de las necesidades de la población, buscando siempre ofrecer soluciones efectivas y personalizadas. Ayala Camarillo resaltó enfáticamente que la educación se erige como un pilar insustituible para el progreso y la consolidación del municipio. La describió no solo como un derecho fundamental, sino como la herramienta más poderosa y versátil para la formación de nuevas generaciones. Generaciones que, según su visión, deben estar imbuidas de valores sólidos, un profundo sentido de compromiso social y una clara conciencia de su responsabilidad como miembros activos de la sociedad. La inversión en educación, subrayó la presidenta, es una inversión directa en el futuro de Atlixco. Asimismo, en un gesto de profundo reconocimiento, Ariadna Ayala rindió homenaje a la labor insustituible de maestras y maestros. Los definió como los artífices fundamentales en la formación integral de los ciudadanos, destacando su dedicación, entrega y el impacto invaluable que tienen en el desarrollo individual y colectivo. Reiteró de manera contundente el firme respaldo de su administración al sector educativo, asegurando que se continuarán implementando políticas y programas que fortalezcan las condiciones para una enseñanza de calidad y equitativa. Por su parte, el secretario Manuel Viveros Narciso detalló la logística y los objetivos específicos de la jornada. Informó que se dispusieron un total de 17 mesas de atención especializadas. El propósito primordial de estas mesas fue acercar de manera directa y accesible los diversos servicios educativos que ofrece el estado a todos los habitantes de Atlixco. Esta iniciativa busca no solo resolver trámites y consultas, sino también fortalecer el desarrollo social de la comunidad a través de la educación, reconociéndola como el motor principal para la superación y el crecimiento de las personas y del municipio en su conjunto. La colaboración entre el gobierno estatal y el municipal quedó patente en esta jornada, sentando un precedente positivo para futuras acciones conjuntas en beneficio de la población atlixquense





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