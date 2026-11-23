El Departamento de Justicia reconoce que Bryan Morales es ciudadano estadounidense. Detalle del caso de deportación errónea y su demanda contra el gobierno federal.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha admitido formalmente ante un juez federal que Bryan José Morales García es ciudadano estadounidense. Este reconocimiento llega meses después de que el gobierno federal lo deportara a México, un error administrativo que ha generado una demanda civil por daños y negligencia. La entidad estatal ahora alega inmunidad del gobierno para desestimar dicha reclamación.

Admite Error Federal Con Morales

Este reconocimiento oficial se produce siete meses después de los hechos iniciales en el estado de Texas. El gobierno federal estaba bajo la luz pública por la deportación de un ciudadano nato. La aclaración legal busca resolver las discrepancias sobre el estatus migratorio de la persona afectada por la orden de expulsión.

Also read Fiscalía investiga al exalcalde de Tampico y diputado federal Jesús Antonio Nader por corrupción

Cronologia Parada de Tráfico

La serie de eventos comenzó con una parada de tráfico realizada por un alguacil en Texas. Durante el incidente, las autoridades contactaron a Asegura, una organización de defensa de derechos. Morales intentó informar a los oficiales que era ciudadano estadounidense, nacido en Denver, Colorado. Sin embargo, los oficiales se negaron a verificar su estatus.

El joven quiso presentar su acta de nacimiento para probar su nacionalidad. Esa documentación estaba ubicada en su vivienda cercana al lugar de la parada. La negativa de las autoridades a aceptar esta prueba directa llevó a una detención prolongada. Cuatro días después de la inicial confrontación, Morales fue deportado a México sin la debida verificación de sus derechos ciudadanos.

Recurso Legal Inmunitya Demanda

El Departamento de Seguridad Nacional ha solicitado al tribunal que desestime la demanda civil. Los abogados de Bryan Morales reclaman indemnización por la deportación ilegal y el daño causado. La demanda también involucra al Departamento del Alguacil del Condado de Kleberg. Otras agencias locales participantes en el arresto son demandadas por negligencia en el proceso.

La estrategia legal del gobierno se basa en la defensa de la inmunidad soberana del estado. Esta posición pretende bloquear la responsabilidad civil directa por las acciones de las agencias involucradas. La Corte debe decidir si esta inmunidad aplica a los daños personales sufridos durante el error administrativo.

Regreso Frontera Laredo

Bryan Morales logró regresar a los Estados Unidos en el mes de agosto. Su entrada fue posible gracias a una orden judicial específica que permitió su reingreso. El cruce se realizó por el puente de Laredo, un punto estratégico entre Texas y México.

Actualmente, el joven se encuentra en proceso de tramitar su pasaporte americano. Aunque nació en Denver, Colorado, se trasladó a México cuando era muy pequeño. Pasó parte de su último año escolar en el país y desea completar su educación secundaria en Paso, Texas. Su regreso busca normalizar su vida académica y social con sus compañeros de clase.