Gobierno federal asigna dispositivo de seguridad al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con protección federal tras evaluaciones de riesgo, aunque no hay amenazas concretas. Además, se detallaron avances en la estrategia de seguridad en el estado, incluyendo una reducción del 44% en homicidios dolosos y la detención de casi 2 mil 400 personas por delitos de alto impacto.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa , Rubén Rocha Moya , cuenta con un dispositivo de seguridad asignado por el Servicio de Protección Federal.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario federal explicó que esta medida se implementó tras evaluaciones de riesgo realizadas de manera constante a funcionarios y exfuncionarios, aunque aclaró que no fue a solicitud directa del gobernador. García Harfuch destacó que la principal justificación radica en el contexto de Sinaloa, un estado que ha registrado múltiples hechos violentos en fechas recientes, lo que hace prudente contar con escolta para Rocha Moya.

Sin embargo, el funcionario federal insistió en que no existen indicios, datos o amenazas concretas que sugieran un riesgo inminente para el exmandatario. En cuanto a la estrategia de seguridad en Sinaloa, García Harfuch detalló que se basa en tres pilares fundamentales: la reducción de homicidios, la detención de generadores de violencia y el fortalecimiento de la policía estatal.

Desde el inicio de la actual administración en octubre de 2024 hasta mediados de abril de 2026, se logró una disminución del 44% en los homicidios dolosos, según datos oficiales. Además, se aseguraron 68 toneladas de droga, incluyendo millones de pastillas de fentanilo, y se detuvo a casi 2 mil 400 personas por delitos de alto impacto.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, destacó el despliegue de 13 mil 300 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, de los cuales más de 2 mil 700 pertenecen a fuerzas especiales. Entre los logros, mencionó la inhabilitación de más de 2 mil 100 laboratorios clandestinos, lo que representó un golpe a las finanzas del crimen organizado por casi 120 mil millones de pesos.

El secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, agregó que se han implementado operativos como la Operación Chipagua para neutralizar blancos prioritarios y la Fuerza de Tarea Alacrán para inhabilitar laboratorios. A pesar de estos avances, García Harfuch reiteró que la protección a Rocha Moya es una medida preventiva y no una respuesta a amenazas específicas, subrayando la importancia de mantener la seguridad en un estado con altos índices de violencia





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